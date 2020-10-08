Нагорный Карабах. В Иран долетели снаряды, Тегеран призвал не допустить масштабную войну

Хассан Рухани сказал, что надеется на "восстановление стабильности" мирным путем. Там больше недели идут тяжелые бои вдоль линии разграничения Иран предупредил Азербайджан и Армению, чтобы возобновленные в конце сентября боевые действия за Нагорный Карабах между ними не переросли в более масштабную региональную войну. Соответствующее заявление после нескольких прилетов снарядов на иранскую территорию сделал президент страны Хассан Рухани, пишет BBC News.
"Нужно быть внимательными, чтобы война между Арменией и Азербайджаном не превратилась в региональную. <...> И война, и оккупация для нас недопустимы, надеемся на восстановление стабильности в регионе мирным путем", – сказал он, заверив, что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
Рухани назвал "абсолютно неприемлемым" попадание шальных снарядов и ракет на иранскую землю. Ранее боеприпасы долетали до деревень на севере Ирана. Азербайджанцы извинились за это.
"Те, кто попытаются раздувать пламя войны между Арменией и Азербайджаном, должны знать, что продолжение конфликта никому не приносит выгоды", – заявил иранский президент, который вчера поговорил по телефону с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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