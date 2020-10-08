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Нагорный Карабах. В Иран долетели снаряды, Тегеран призвал не допустить масштабную войну

Просмотров:6 Опубликовано: Сегодня, 19:52
Нагорный Карабах. В Иран долетели снаряды, Тегеран призвал не допустить масштабную войну
Хасан Рухани (фото - ЕРА)
Хассан Рухани сказал, что надеется на "восстановление стабильности" мирным путем. Там больше недели идут тяжелые бои вдоль линии разграничения
Иран предупредил Азербайджан и Армению, чтобы возобновленные в конце сентября боевые действия за Нагорный Карабах между ними не переросли в более масштабную региональную войну. Соответствующее заявление после нескольких прилетов снарядов на иранскую территорию сделал президент страны Хассан Рухани, пишет BBC News.


"Нужно быть внимательными, чтобы война между Арменией и Азербайджаном не превратилась в региональную. <...> И война, и оккупация для нас недопустимы, надеемся на восстановление стабильности в регионе мирным путем", – сказал он, заверив, что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Рухани назвал "абсолютно неприемлемым" попадание шальных снарядов и ракет на иранскую землю. Ранее боеприпасы долетали до деревень на севере Ирана. Азербайджанцы извинились за это.

"Те, кто попытаются раздувать пламя войны между Арменией и Азербайджаном, должны знать, что продолжение конфликта никому не приносит выгоды", – заявил иранский президент, который вчера поговорил по телефону с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.


Источник: LIGA.NET
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