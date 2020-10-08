42% молодых казахстанцев хотят уехать из страны

Результаты опросов в рамках исследования озвучила Дильда Майданбекова, второй секретарь астанинского городского филиала Коммунистической народной партии Казахстана, передает «Казинформ».



- Если посмотреть на демографические показатели, то численность населения увеличивается. Сегодня у нас чуть более 18,6 млн человек, численность растет за счет естественного прироста. Но тревожный тренд – это усиление молодежной иммиграции из страны. По данному опросу в рамках исследования молодежных трендов было выявлено, что достаточно большое количество молодых казахстанцев планируют покинуть Казахстан. Если быть точным, то около 42% казахстанцев в возрасте от 15 до 29 лет планируют либо уехать за рубеж на учебу, либо на постоянное место жительства, - сказала Дильда Майданбекова на круглом столе «Отток молодых умов за границу. Причины и как этому противодействовать?».



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Она озвучила и другие данные.



- Есть данные, что из тех, кто живет и учится за рубежом, около половины однозначно не вернутся и около 40% могут вернуться в Казахстан, если им предложат интересную работу. Сейчас миграции в основном молодежно-образовательные. Представители среднего возраста, живущие в Казахстане, уже неплохо адаптированы. А молодежь, которая не видит себя на государственной службе и в крупном бизнесе, смотрит на другие страны. Остальные факторы, определяющие миграционные настроения: больше всего составляет стремление улучшить свое материальное благосостояние, отсутствие перспектив, карьерного роста и развития, высокое качество образовательных услуг за рубежом (образование за рубежом с каждым годом становится все доступнее), - перечислила спикер.



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При этом она подчеркнула, что проблема качества среднего и высшего образования в РК напрямую зависит от уровня финансирования.



- Например, расходы госбюджета на высшее образование в 2016 году на одного очного студента составили $504. Для сравнения, в России $8,8 тыс., в Китае $3245, в Турции $3590, в Южной Корее $9656, в США $11319. А так как едет учиться за рубеж более подготовленная часть молодых людей, то в будущем Казахстан может лишиться энергичной молодежи с высоким потенциалом, - заключила Майданбекова.