За сутки 107 человек заразились коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста за прошедшие сутки (8 октября 2020 года) в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 108 561 случаев, из них:



в городе Алматы - 14430(+11),



в городе Нур-Султан - 14170(+17),



в Атырауской области - 11128(+8),



в Карагандинской области - 10328(+6),



в ВКО - 8884 (+16),



в ЗКО - 6877(+3),



в городе Шымкент - 5198(+3),



в Алматинской области - 4992(+3),



в СКО - 4183(+14),



в Жамбылской области - 4134(+2),



в Павлодарской области - 3975(+9),



в Акмолинской области - 3514(+4),



в Костанайской области - 3508(+3),



в Туркестанской области - 3392(+4),



в Мангистауской области - 3349(+3),



в Актюбинской области - 3254 (+1),



в Кызылординской области - 3245(+0).