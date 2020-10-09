Анархия, мародерство и народные дружины: Казахстанец о происходящем в Кыргызстане

Казахстанец, долгое время проживающий в Бишкеке, рассказал о происходящих событиях в Кыргызстане. По его словам, народные дружины активно принимают участие в охране социальных объектов и учреждений от действий митингующих и мародеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Алматинец сейчас находится в Бишкеке, здесь он работает на протяжении долгого времени. До сих пор нет легитимной власти, стороны не могут договориться, рассказывает очевидец.



"Идет деление портфелей, стороны не могут договориться, соответственно, бардак, анархия. Происходит захват власти, то есть пришла одна команда, посадила своего руководителя в министерстве или мэрии, через часа три приходят другие и ставят своего кандидата. Они все нелегитимные. Происходит захват предприятий, учреждений, идет наезд на бизнес, парализована работа крупных промышленных объектов. Постоянно идет шантаж. В городе мародерствуют, особенно в ночное время", - рассказал казахстанец.



"Ситуация на самом деле сложная, но я думаю, что через пару дней все утихомирится. Возможно, завтра будет сформировано техническое правительство, определят премьера, который быстро распишет программу, и в течение двух месяцев проведут выборы в парламент. Новый премьер нелегитимный, говорят, что проходят тайные совещания", - добавил казахстанец.



Очевидец отметил, что день 8 октября прошел спокойно, но митинги запланированы на 9 октября.



"Завтра будет много митингов, будут выступать противоборствующие стороны, к ним активно подключаются и старые политики, и молодежь. Цель - создать хаос. Сейчас к власти рвутся и криминалитет, и старые политики, и малоизвестные личности. Днем нормальная ситуация, в основном все происходит в районе старой и новой площадей, возле мэрии. Но люди ходят на работу, работает транспорт. Днем более-менее мирная ситуация. В регионах бардак, идут и нападения, и захваты. Все надеемся на нормализацию", - сказал мужчина.



Он отметил, что в городе организованы народные дружины, благодаря которым в сохранности остаются дома и учреждения.



"Нужно отдать должное, что осознанные граждане перешли в народную дружину. В соцсетях пишут, чтобы обращались за помощью. Граждане хотят развития, лучшей жизни. В дружинниках и мужчины, и женщины. Они выходят, чтобы не было никаких погромов. Я давно уже нахожусь в Кыргызстане, был очевидцем нескольких революций и хотел бы отметить, что дружинники активно подключились, патрулируют ночью, помогают МВД, среди них есть молодежь, которые стараются не допустить мародерства и какого-либо беспредела", - отметил он.



Напомним, 5 октября в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.