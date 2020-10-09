Как проверить свой личный счет в ЕНПФ

С помощью электронного способа получения выписки можно не выходя из дома в любое время проверять свой индивидуальный пенсионный счет.
Для получения выписки с индивидуального пенсионного счета в Едином накопительном пенсионном фонде имеется несколько способов:
- в личном кабинете на сайте enpf.kz или мобильном приложении ENPF;
- выписка на адрес электронной почты, представленный в ЕНПФ;
- на портале электронного правительства egov.kz;
- выписка посредством почты (один раз в год);
- при личном обращении в отделения АО "ЕНПФ".
С помощью электронного способа получения выписки можно не выходя из дома в любое время проверять свой индивидуальный пенсионный счет.
Вы можете получать выписку через личный кабинет на сайте enpf.kz.
Для входа достаточно зарегистрироваться на сайте и ввести свои данные и пароль либо использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП).
Также можно воспользоваться мобильным приложением ENPF для смартфонов и планшетов. В приложении доступно несколько способов авторизации: ИИН и пароль либо ЭЦП. Кроме того, в приложение можно зайти с помощью Touch ID или Face ID при их наличии в мобильном устройстве. Мобильное приложение доступно на казахском и русском языках в GooglePlay, AppStore и Huawei AppGallery.
На портале электронного правительства egov.kz для получения полной информации о пенсионных накоплениях нужно зайти в раздел "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда". Здесь также можно воспользоваться ЭЦП либо запросить одноразовый пароль, который придет на номер телефона, зарегистрированный в приложении mGov.
Выписка c индивидуального пенсионного счета отражает информацию о состоянии пенсионных накоплений вкладчика, включая сведения о:
- сумме пенсионных накоплений по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;
- сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;
- величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов, утвержденной правлением Национального Банка Республики Казахстан и действующей на конец запрашиваемого периода;
- сумме пенсионных взносов, пени, переводов, выплат пенсионных накоплений и (или) удержанного индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода;
- сумме иных операций, отражающихся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя), с указанием дат в течение запрашиваемого периода.
Также в выписке с ИПС отражена информация о доходности пенсионных активов и уровне инфляции в запрашиваемый период.
Информацию об общей сумме ваших пенсионных накоплений можно получить в соответствующем разделе на сайте enpf.kz
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