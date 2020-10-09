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Необычная деталь на фотографии 1900 года испугала пользователей Сети

Просмотров:458 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Необычная деталь на фотографии 1900 года испугала пользователей Сети
Фото: Getty
Черно-белая фотография, сделанная в 1900 году, смутила пользователей сети. Как сообщает Daily Mail, внимание на старинное фото обратили участницы форума Mumsnet из-за одной пугающей детали.

Снимок был сделан в городе Белфаст, столице Северной Ирландии. На нем изображены 15 работниц льняной фабрики. Одна из пользовательниц предложила догадаться, что необычного на фото.

Комментаторы начали писать, что заметили одинокую руку на плече одной из женщин. Эта пугающая деталь смутила пользовательниц. «У нас уже достаточно поздно, собиралась идти спать и теперь увидела это. Напугана теперь», — написала одна из них.

Странность не смогли объяснить тем, что за работницей стояла ее коллега, так как женщина скрестила руки за спиной. Многие посчитали, что «рука выглядит так, будто появилась из воздуха». Некоторые сочли, что деталь на фото — это доказательство существования сверхъестественных сил.

Необычная деталь на фотографии 1900 года испугала пользователей Сети


Источник: lenta.ru
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