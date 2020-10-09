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Текущие правила въезда в Казахстан разъяснили в Погранслужбе

Просмотров:46 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Текущие правила въезда в Казахстан разъяснили в Погранслужбе
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 9 окт – Sputnik. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана разъяснила правила пересечения государственной границы Казахстана на период карантинных ограничений.

По словам офицера департамента пограничного контроля пограничной службы Ерлана Даньярова, в связи с пандемией COVID-19 пересечение государственной границы временно ограничено.



Порядок пересечения границы Казахстана утвержден межведомственной комиссией при правительстве Казахстана.

Кому можно пересекать границу Казахстана

Граждане Казахстана могут беспрепятственно вернуться на территорию страны, а иностранцы - выехать из Казахстана. Также без препятствий границу могут пересекать дипломаты, экипажи самолетов, поездных бригад, морских судов, обслуживающий персонал грузового автотранспорта и трансграничных сооружений.

"Разрешается выезд гражданам Казахстана в иностранные государства, с которыми, по решению правительства, возобновлено прямое воздушное сообщени – это Украина, Беларусь, Германия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Египет, Турция, а с недавнего времени – Россия, Узбекистан и Кыргызстан", - сообщил на странице пограничного комитета в Instagram Ерлан Даньяров.

Разрешен въезд в Казахстан воздушным сообщением иностранцам, являющимся гражданами перечисленных стран, при условии соблюдения ими визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями.

Особые требования для иностранцев

С учетом ослабления карантинных мер с третьего сентября нынешнего года исключено требование, что иностранец должен следовать из страны гражданства, с которой Казахстан возобновил воздушное сообщение.

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К примеру, гражданин Германии может прибыть в Казахстан без каких-либо ограничений при наличии визы прямым воздушным рейсом из перечисленных стран. Также возобновленными воздушными рейсами могут воспользоваться другие категории иностранцев независимо от гражданства, которым разрешен въезд в период карантинных ограничений. К примеру, члены семей, на лечение, учебу.

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Также, по словам офицера пограничной службы, с 6 октября иностранцам при прибытии в Казахстан необходимо иметь при себе справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученные не ранее чем за 72 часа. При отсутствии подобной справки въезд в Казахстан для иностранцев закрыт. Граждане Казахстана в случае отсутствия справки подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток.

Подробную консультацию от сотрудников пограничной службы казахстанцы и гости республики могут по номеру справочной службы 719-111, а также через аккаунт в Instagram.


Источник: sputniknews.kz
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