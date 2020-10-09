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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Останки древнего воина обнаружили в Атырауской области

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 10:45
Останки древнего воина обнаружили в Атырауской области
Фото из открытых источников
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – При археологических раскопках, проведенных специалистами историко-краеведческого музея Атырауской области, в 3 курганах около села Миялы Кызылкогинского района были обнаружены останки хорошо сохранившегося древнего воина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Останки воина в железном облачении датируются примерно 2 веком до нашей эры. В захоронении были найдены меч длиной в 1 метр, наконечники стрел и железный щит, снаряжение для коня и многие другие артефакты. Подобная находка имеет большую историческую ценность – это большая редкость», - сказала директор музея Рашида Харипова.

Находку уже назвали «железным человеком».

«Что нас удивило, так это то, что железное облачение не было разграблено. В захоронении также обнаружены артефакты из золота, серебра, железа и костей. По результатам антропологического и ДНК-исследования планируется провести работы по восстановлению черепа и останков», - рассказал руководитель научно-реставрационной лаборатории, художник-реставратор Крым Алтынбеков.

Останки древнего воина обнаружили в Атырауской области

Останки древнего воина обнаружили в Атырауской области

Останки древнего воина обнаружили в Атырауской области


Источник: inform.kz
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Комментарии ( 3 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 12:09
Меч оружие европейских рыцарей
 
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clavchik (Посетители) Сегодня, 11:59
Конечно казах. Другого мнения не должно быть. КАЗАХИ помогали строить пирамиды в Египте,и копать Чёрное море. А из выкопанной земли отсыпали Кавказкие горы.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:35
прикольно bravo
интересно чей был заплутавший в наши степи
 
 

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