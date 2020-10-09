Останки древнего воина обнаружили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – При археологических раскопках, проведенных специалистами историко-краеведческого музея Атырауской области, в 3 курганах около села Миялы Кызылкогинского района были обнаружены останки хорошо сохранившегося древнего воина, передает корреспондент МИА «Казинформ».«Останки воина в железном облачении датируются примерно 2 веком до нашей эры. В захоронении были найдены меч длиной в 1 метр, наконечники стрел и железный щит, снаряжение для коня и многие другие артефакты. Подобная находка имеет большую историческую ценность – это большая редкость», - сказала директор музея Рашида Харипова.Находку уже назвали «железным человеком».«Что нас удивило, так это то, что железное облачение не было разграблено. В захоронении также обнаружены артефакты из золота, серебра, железа и костей. По результатам антропологического и ДНК-исследования планируется провести работы по восстановлению черепа и останков», - рассказал руководитель научно-реставрационной лаборатории, художник-реставратор Крым Алтынбеков.