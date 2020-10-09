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Вор залез в дом Роналду. Вы удивитесь, что пропало у футболиста

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:49
Вор залез в дом Роналду. Вы удивитесь, что пропало у футболиста
Фото: dnoticias.pt
Необычное ограбление произошло в Португалии. В дом знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду на острове Мадейра пробрался вор. Когда приехали полицейские, они удивились запросам преступника, передает zakon.kz.

Пока Роналду играл в составе национальной сборной своей страны против команды Испании, в его дом пробрался грабитель через открытую дверь гаража.

По информации dnoticias.pt, преступника не заинтересовали деньги, драгоценности или техника.

Он мечтал лишь об автографе Криштиану, и поэтому украл футболку "Ювентуса" с подписью футболиста и еще несколько его предметов гардероба. По предварительным данным, ущерб оценивается в 200 евро. Полиция уже вычислила подозреваемого в совершении кражи по камерам видеонаблюдения и ищет его.


Источник: zakon.kz
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