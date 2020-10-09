Президент Кыргызстана отправил в отставку премьера и правительство

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



По данным пресс-службы президента страны, Жээнбеков подписал указ, по которому принята отставка премьер-министра Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызстана также считается ушедшим в отставку.



"В соответствии с указом лица, занимавшие должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение обязанностей на ранее занимаемых должностях до формирования нового состава правительства", - отметили в пресс-службе.



Указ вступил в силу с момента подписания.