"Берут грязными перчатками" - видео из стационара в Актобе обсуждают в Сети

Видео тестирования на COVID-19 в стационаре Актобе обсуждают в Сети. Пользователей возмутило, что врачи не меняют перчатки во время работы и тем самым нарушают санитарные нормы. В Управлении здравоохранения прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.Видео появилось в Telegram-паблике Kozachkov offside."Я волна, новая волна! В Актобе активно рассылают видеозаписи прохождения теста на ковид, по всей видимости, сделанные в аэропорту после прилета рейса из Турции. Людей держат в маленьком помещении, анализы берут грязными перчатками, одни и те же сотрудники заполняют бумаги, а потом лезут палочками в рот.Если вторая волна сама не может, Минздрав поможет!" - написал автор поста.На кадрах девушка спорит с медицинским сотрудником, стоя в очереди."Почему вы не меняете перчатки? Я не буду делать тест", - говорит она.В Управлении здравоохранения Актюбинской области прокомментировали ситуацию.7 октября в 20.30 в Актобе прибыл чартерный авиалайнер из Антальи (Турция) с 146 пассажирами на борту. В соответствии с ПГГСВ от 05.10.2020 № 55 "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 54 от 2 октября 2020 года" прибывшие граждане Казахстана при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования.В 22.30 не имеющие справки 59 пассажиров были доставлены в карантинный стационар по ул. Досжановой. В связи с одновременной высадкой всех пассажиров из автобуса в холле стационара образовалось скопление людей. Прибывшим гражданам было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.После забора материала для ПЦР-тестирования анализы были направлены в лабораторию. На следующий день после получения анализов ПЦР-тестирования с отрицательным результатом все 59 граждан, прибывшие из Турции, были выписаны из стационара.По факту публикации видео в социальных сетях с медицинским персоналом был проведен разбор данного случая и была проведена разъяснительная работа", - сообщил и. о. заместителя руководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров.