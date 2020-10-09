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Кто в Казахстане может воспользоваться пенсионными накоплениями на целевые нужды

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Кто в Казахстане может воспользоваться пенсионными накоплениями на целевые нужды
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Глава МТСЗН Биржан Нурымбетов перечислил категории казахстанцев, обладающих правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды, передает ИА «NewTimes.kz».

По его словам «пенсионкой» смогут воспользоваться следующие казахстанцы:

- работающие граждане, в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей «порог достаточности» в соответствующем возрасте (сумма пенсионных накоплений, достаточная для обеспечения пенсионных выплат на уровне не ниже минимальной пенсии после достижения пенсионного возраста, с учетом будущего трудового периода и систематической уплаты пенсионных взносов);

- лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты в размере не ниже минимального размера пенсии – в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

- состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию и выплаты из пенсионных накоплений) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана сообщил, что некоторые вкладчики (более 700 тыс человек) смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.

Казахстанцы смогут снять часть пенсионных накоплений в начале 2021 года. Однако действующим налоговым кодексом РК предусмотрена оплата индивидуального подоходного налога.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 16:59
Что то как то мутно в %. А можно тоже самое, но в национальной валюте?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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