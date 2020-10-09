Кто в Казахстане может воспользоваться пенсионными накоплениями на целевые нужды

Глава МТСЗН Биржан Нурымбетов перечислил категории казахстанцев, обладающих правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды, передает ИА «NewTimes.kz».
По его словам «пенсионкой» смогут воспользоваться следующие казахстанцы:
- работающие граждане, в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей «порог достаточности» в соответствующем возрасте (сумма пенсионных накоплений, достаточная для обеспечения пенсионных выплат на уровне не ниже минимальной пенсии после достижения пенсионного возраста, с учетом будущего трудового периода и систематической уплаты пенсионных взносов);
- лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты в размере не ниже минимального размера пенсии – в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;
- состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию и выплаты из пенсионных накоплений) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана сообщил, что некоторые вкладчики (более 700 тыс человек) смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.
Казахстанцы смогут снять часть пенсионных накоплений в начале 2021 года. Однако действующим налоговым кодексом РК предусмотрена оплата индивидуального подоходного налога.
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