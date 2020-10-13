Данные о заболевших коронавирусом за сутки в Казахстане озвучил Минздрав

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтвержден 108 901 случай, из них:
в городе Алматы - 14 463 (+9) в городе Нур-Султане - 14 206 (+3) в Атырауской области - 11 153 (+8) в Карагандинской области - 10 357 (+6) в ВКО - 8943 (+11) в ЗКО - 6890 (+5) в городе Шымкенте - 5207 (+4) в Алматинской области - 4995 (+0) в СКО - 4231(+12) в Жамбылской области - 4145 (+2) в Павлодарской области - 3999 (+1) в Акмолинской области - 3531 (+5) в Костанайской области - 3523 (+4) в Туркестанской области - 3394 (+0) в Мангистауской области - 3362 (+0) в Актюбинской области - 3257 (+0), в Кызылординской области - 3245 (+0)
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