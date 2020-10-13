Данные о заболевших коронавирусом за сутки в Казахстане озвучил Минздрав

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтвержден 108 901 случай, из них:



в городе Алматы - 14 463 (+9)

в городе Нур-Султане - 14 206 (+3)

в Атырауской области - 11 153 (+8)

в Карагандинской области - 10 357 (+6)

в ВКО - 8943 (+11)

в ЗКО - 6890 (+5)

в городе Шымкенте - 5207 (+4)

в Алматинской области - 4995 (+0)

в СКО - 4231(+12)

в Жамбылской области - 4145 (+2)

в Павлодарской области - 3999 (+1)

в Акмолинской области - 3531 (+5)

в Костанайской области - 3523 (+4)

в Туркестанской области - 3394 (+0)

в Мангистауской области - 3362 (+0)

в Актюбинской области - 3257 (+0),

в Кызылординской области - 3245 (+0)