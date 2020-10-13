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Коронавирус на банкнотах: Нацбанк прокомментировал возможность заражения через деньги

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:26
Коронавирус на банкнотах: Нацбанк прокомментировал возможность заражения через деньги
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 13 окт — Sputnik. В Национальном банке прокомментировали информацию зарубежных ученых о том, что вирус COVID-19 может держаться на банкнотах до месяца.

Директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов отметил, что тема "срока жизни" COVID-19 на банкнотах имеет несколько версий. По одним данным, при комнатной температуре вирус живет на поверхностях до 28 дней, по другим – до 24 часов, по данным Европейского Центрального Банка, следы COVID-19 исчезают на банкнотах после нескольких часов.

"На наш взгляд, вопрос "жизнеспособности" на банкнотах вируса требует дальнейших исследований для определения более точных данных. Национальный банк, как правило, прежде чем выпустить банкноты в повторное обращение, держит деньги в банковской упаковке не менее 14 дней в хранилище. Лишь после этого наши специалисты приступают к сортировке и подсчету денег", - сообщил Кажмуратов.

По его словам, для профилактики деньги до пересчета хранятся без вскрытия в течение 45 дней.

"Именно поэтому вероятность нахождения COVID-19 на поверхности банкнот, поступающих в обращение от Национального банка, незначительна", - добавил глава департамента.

По рекомендации Нацбанка банки второго уровня, АО "Казпочта" и инкассаторские организации проводят обработку банкоматов и кассовой техники.

В Нацбанке порекомендовали руководствоваться официальными рекомендациями ВОЗ и министерства здравоохранения Казахстана, а также соблюдать правила гигиены, использовать средства индивидуальной защиты.


Читать далее: https://ru.sputnik.kz/society/20201013/15184919/koronavirus-banknoty-natsbank.html


Источник: sputniknews.kz
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