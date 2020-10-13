Коронавирус на банкнотах: Нацбанк прокомментировал возможность заражения через деньги

НУР-СУЛТАН, 13 окт — Sputnik. В Национальном банке прокомментировали информацию зарубежных ученых о том, что вирус COVID-19 может держаться на банкнотах до месяца.



Директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов отметил, что тема "срока жизни" COVID-19 на банкнотах имеет несколько версий. По одним данным, при комнатной температуре вирус живет на поверхностях до 28 дней, по другим – до 24 часов, по данным Европейского Центрального Банка, следы COVID-19 исчезают на банкнотах после нескольких часов.



"На наш взгляд, вопрос "жизнеспособности" на банкнотах вируса требует дальнейших исследований для определения более точных данных. Национальный банк, как правило, прежде чем выпустить банкноты в повторное обращение, держит деньги в банковской упаковке не менее 14 дней в хранилище. Лишь после этого наши специалисты приступают к сортировке и подсчету денег", - сообщил Кажмуратов.



По его словам, для профилактики деньги до пересчета хранятся без вскрытия в течение 45 дней.



"Именно поэтому вероятность нахождения COVID-19 на поверхности банкнот, поступающих в обращение от Национального банка, незначительна", - добавил глава департамента.



По рекомендации Нацбанка банки второго уровня, АО "Казпочта" и инкассаторские организации проводят обработку банкоматов и кассовой техники.



В Нацбанке порекомендовали руководствоваться официальными рекомендациями ВОЗ и министерства здравоохранения Казахстана, а также соблюдать правила гигиены, использовать средства индивидуальной защиты.





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