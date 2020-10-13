ВОЗ заявила об отсутствии второй волны коронавируса

Виды и формы коронавируса показывают, что никакой второй волны пандемии COVID-19 нет, заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии", - сказала Ницан в ходе конференции "Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия".
По ее словам, "есть страны, где (в настоящее время) наблюдается рост (числа заболевших коронавирусом), но есть и страны, где идет снижение". "Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение (числа заболевших)", - отметила представитель ВОЗ.
Ницан обратила внимание, что "многие не осознают того, что коронавирус - очень угрожающая болезнь" ввиду того, что только 5 процентов населения в мире заболели критическим образом. "Но эти 5 процентов страдают очень сильно, их жизнь под угрозой, это сложно говорить, но им очень тяжело", - добавила Ницан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов. В мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.
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