Силовиков будут сажать за провокации

На 10 лет могут лишиться свободы прокуроры и следователи за склонение к совершению преступлений



Президент Токаев подписал закон, который усиливает ответственность правоохранительных органов за провокацию к преступлению.



Уголовный кодекс дополнен статьей 412-1, которая предусматривает ответственность за провокацию преступления сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, в том числе лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование. Теперь за склонение к совершению преступления путем уговора, дачи советов, введения в заблуждение или любым другим способом прокуроры и следователи могут лишиться свободы на 10 лет.



Подобные преступления совершаются в основном для того, чтобы улучшить служебные показатели. Правоохранительная система в Казахстане выстроена так, что результат деятельности оперативных работников зависит от того, было ли возбуждено уголовное дело, дошло ли оно до суда, понес ли обвиняемый наказание. Основатель и управляющий адвокат «адвокатской конторы NS» Ренат Наинбаев отметил, что до внесения поправок наказать сотрудника правоохранительных органов за провокацию было практически невозможно. Из-за отсутствия отдельной статьи недобросовестных полицейских привлекали по другим сопряженным статьям, связанным с незаконным возбуждением уголовного дела, фальсификацией доказательств, злоупотреблением полномочий, однако они не подходят к понятию «провокация».



«Очень много слышал от коллег, что сотрудники правоохранительных органов намекали на взятку, обещая закрыть уголовное дело. Некоторые граждане на это соглашались, а в итоге их привлекали к ответственности. Провокацию со стороны сотрудника в данном случае доказать было очень сложно, даже если это удавалось, то факт дачи взятки все равно оставался. В этом случае спровоцированный человек обязан был нести уголовную ответственность. В связи с появлением новой статьи есть все основания избежать уголовной ответственности лицу, в отношении которого была совершена провокация», – сказал он.



По данным Генеральной прокуратуры, за 2019 год и восемь месяцев 2020 года за провокационные действия, связанные с превышением власти или должностных полномочий, фальсификацией доказательств, провокацией взяточничества начато восемь досудебных расследований, из них в суд направлено всего два уголовных дела, по одному делу состоялся обвинительный приговор, по второму проводится главное судебное разбирательство.



Советник председателя Агентства по противодействию коррупции Анар Жарова отметила, что внесение изменений в законодательство направлено на усиление защиты конституционных прав граждан. По ее мнению, вводимая мера будет дополнительным барьером от неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов.



«Кроме того, это позволит повысить их профессионализм, предъявляя высокие требования к качественной организации оперативно-следственной работы. В то же время для сотрудников, которые осуществляют свои действия обоснованно, не нарушая закон, данная норма не будет препятствием в проведении оперативно-розыскной деятельности», – сказал она.



Также подписанный Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» запрещает дарить государственным служащим подарки вне зависимости от их ценности (ранее разрешались подарки стоимостью не дороже 10 МРП). Норма распространяется и на членов семей.



В числе других ключевых поправок – создание антикоррупционных комплаенс-служб в квазигосударственном и частном секторах, расширение субъектов коррупции работниками нацкомпаний, ответственными за закупки и финансирование проектов, и ограничение совместной работы на госслужбе близких родственников.