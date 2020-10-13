В Казахстане ввели запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Министр энергетики РК своим подписал приказ от 7 октября 2020 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передает zakon.kz.



Так, говорится, что в целях охраны окружающей среды введен запрет сроком на три года на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа через таможенный пост "Алаколь" таможни "Достык" Департамента государственных доходов по Алматинской области, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.



Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 октября).



Напоним, аналогичный запрет был введен в Казхастане в 2017 году также сроком на три года.



Так, например в 2017 году в условиях значительной разницы между экспортной и внутренней ценами действующий механизм распределения СНГ для нужд внутреннего рынка столкнулся с фактами злоупотребления со стороны газосетевых организаций при формировании и исполнении заявок, а также при распределении СНГ на внутреннем рынке РК.



Отдельные газосетевые организации осуществляли незаконный вывоз за пределы РК удешевленного СНГ, предназначенного для обеспечения нужд внутреннего рынка. Незаконный вывоз СНГ газосетевыми организациями за пределы РК осуществляется автомобильным транспортом, поскольку он практически неконтролируемый.



Как отметили в министерстве, после введения запрета в 2017 году ситуация по поставке СНГ на внутреннем рынке стабилизировалась, также сведения о наличии фактов попыток вывоза СНГ за пределы РК автомобильным транспортом от Пограничных и Таможенных служб РК не поступали.



"Таким образом, принятие настоящего приказа направлено на недопущение незаконного вывоза СНГ за пределы страны и недопущение дефицита СНГ на внутреннем рынке, в связи с несоизмеримой разницей внутренних утвержденных цен и экспортных цен", - резюмировали в ведомстве.