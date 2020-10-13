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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко

Просмотров:378 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко
Фото: Kay Nietfeld / dpa / AP
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Тихановская заявила, что в стране происходит государственный террор. Оппозиция много раз заявляла, что готова к диалогу, «но разговор за решеткой — это не диалог». Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой весь белорусский народ.

«25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования», — объявила Тихановская и озвучила сами требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.

Если власть их не выполнит, то вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Ранее Тихановская отказалась называть себя президентом. Она пояснила, что не считает себя политиком. «Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, — это символ свободы», — заявила экс-кандидат.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов.

Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 4 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:23
Цитата: kaireke
Раз народ ропщет и выступает, значит не все там так хорошо

Пенсионеры в Минске снова вышли на марш. Пожилые люди несли в руках цветы, пирожки и плакаты, однако в конце маршрута силовики применили спецсредства.
Неизвестные в балаклавах применили спецсредства: раздались выстрелы, были видны яркие вспышки, пенсионеров щедро поливали перцовым газом. Пенсионеры скандировали вслед неизвестным в балаклавах: «Фашисты!»
Читать полностью: https://news.tut.by/society/703743.html

Вот истинная картина! Народ ненавидит власть диктатора, что молодёжь, что старики! А обслуга диктатора всех избивает и травит как газом так и гранатами. Вот такое скотство идёт в отношении народа Беларуси!
Вся страна голосовала против Лукашенко, а его ЦИК сжёг бюлетени людей и оставил только 15% тех в которых менты голосовали за Лукашенко! Вот и все выборы!

Тихановская это символ революции, реально на ничего не может, сейчас Путин организовывает в Беларуси референдум, изменения в конституции и новые выборы. Лукашенко никому в мире не нужен, даже России. Но Кремль хочет посадить своего человека в кресло президента РБ, чтобы не потерять влияние над республикой.
Запасаемся попкорном и ждём аннексии Беларуси Россией.
 
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kaireke (Посетители) Сегодня, 18:06
В Беларуси видимо назрели перемены, как и во всех наших пост-советских странах! Раз народ ропщет и выступает, значит не все там так хорошо, несмотря на внешнюю радужную картину.
 
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  • sergei 66
 chilian (Посетители) Сегодня, 17:50
Сама-то небось за границей.
 
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  • sergei 66
 elek (Посетители) Сегодня, 17:25
Светлана Тихановская предъявила ультиматум
- Кому срочно кровь понадобилась? Кому спокойно не живётся? Предъявила опять по бумаге?
 
 

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