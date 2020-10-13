Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.



Тихановская заявила, что в стране происходит государственный террор. Оппозиция много раз заявляла, что готова к диалогу, «но разговор за решеткой — это не диалог». Лукашенко убивает свое будущее и пытается утянуть за собой весь белорусский народ.



«25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования», — объявила Тихановская и озвучила сами требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены.



Если власть их не выполнит, то вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.



Ранее Тихановская отказалась называть себя президентом. Она пояснила, что не считает себя политиком. «Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, — это символ свободы», — заявила экс-кандидат.



Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов голосов.



Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже третий месяц.