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Автомат против комбайна: появились подробности конфликта в Кызылординской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:19
Автомат против комбайна: появились подробности конфликта в Кызылординской области
Кадры из видео
Два уголовных дела заведено по факту конфликта ТОО и крестьянского хозяйства в селе имени Токмагамбетова Сырдарьинского района Кызылординской области. В Департаменте полиции региона сообщили подробности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным правоохранителей, в конфликте 11 октября участвовали сотрудники охранного агентства Azamat Security Group, защищающие пашни ТОО "Токмагамбетов жер", и фермеры крестьянского хозяйства.

"В ходе применения насилия в отношении охранника со служебным травматическим оружием (МР-47) охранник сделал предупреждающий выстрел в небо. Также был случай, когда управляемый охранником автомобиль сбил человека. В соответствии со статьей 252 Уголовного кодекса Республики Казахстан возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудником охраны, ведется следствие", - сообщили в пресс-службе ДП Кызылординской области.

На место происшествия прибыли представители соответствующих компетентных органов, руководство областной и районной прокуратуры, полиции и провели разъяснительную работу с собравшимися в рамках законодательства.

"Кроме того, в результате ссоры в рисовой долине неизвестные лица нанесли удары юристу ТОО "А. Токмаганбетов жер", по факту побоев и телесных повреждений по пункту 1 части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана "Совершение хулиганских действий без соблюдения общественного порядка группой лиц по предварительному сговору" заведено уголовное дело. Назначены соответствующие обследования, и ожидаются результаты. Расследование уголовных дел взято на контроль прокурором области и начальником Департамента полиции", - рассказали в полиции.

В полиции добавили, что сообщений о противоправных действиях или препятствовании ведению дел со стороны Управления полиции Сырдарьинского района не поступало и сотрудники выполняли свои обязанности в соответствии с законом.

В настоящее время между фермерским хозяйством "Аскар Токмагамбетов жер" и местным населением достигнута договоренность.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялось видео конфликта. На кадрах появляется мужчина, вооруженный автоматом, в какой-то момент он даже угрожает его использовать. За кадром автор ролика заявляет, что кто-то стрелял. Позже один из участников конфликта сел за руль внедорожника и попытался сбить людей. Также на видео снят момент, как комбайн с включенным уборочным аппаратом движется прямо на людей.


Источник: Tengrinews.kz
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