Дополнительно 238,7 млрд тенге выделили на борьбу с пандемией в РК

238,7 млрд тенге дополнительно выделено на борьбу с пандемией. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает МИА «Казинформ».



«На мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией дополнительно выделено 238,7 млрд тенге. В рамках данных средств планируется выплата доплат медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд тенге; оплата медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП – 83,2 млрд тенге; выплата премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях – 11,7 млрд. тенге», — озвучил Ерулан Жамаубаев на заседании правительства.



Он также сообщил, что на финансирование приоритетных расходов по поддержке экономики и социальному обеспечению силовых структур предусмотрено 261,7 млрд тенге.



«За счет данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов населения. При этом финансовое обеспечение мероприятий государственных программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», развитие АПК остается приоритетным направлением бюджета», — отметил министр.



Чиновник также добавил, что в рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с образованием и реорганизацией госорганов в соответствии с указами президента.



Стоит отметить, что Казахстан переместился с 39-го на 40-е место среди стран по количеству зараженных. На утро 13 октября зарегистрирован 108 901 заболевший COVID-19, за сутки инфицированных стало больше на 70 человек.