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Дополнительно 238,7 млрд тенге выделили на борьбу с пандемией в РК

Просмотров:462 Опубликовано: Вчера, 19:09
Дополнительно 238,7 млрд тенге выделили на борьбу с пандемией в РК
Фото: ИА «NewTimes.kz»
238,7 млрд тенге дополнительно выделено на борьбу с пандемией. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает МИА «Казинформ».

«На мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией дополнительно выделено 238,7 млрд тенге. В рамках данных средств планируется выплата доплат медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд тенге; оплата медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП – 83,2 млрд тенге; выплата премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях – 11,7 млрд. тенге», — озвучил Ерулан Жамаубаев на заседании правительства.

Он также сообщил, что на финансирование приоритетных расходов по поддержке экономики и социальному обеспечению силовых структур предусмотрено 261,7 млрд тенге.

«За счет данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов населения. При этом финансовое обеспечение мероприятий государственных программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», развитие АПК остается приоритетным направлением бюджета», — отметил министр.

Чиновник также добавил, что в рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с образованием и реорганизацией госорганов в соответствии с указами президента.

Стоит отметить, что Казахстан переместился с 39-го на 40-е место среди стран по количеству зараженных. На утро 13 октября зарегистрирован 108 901 заболевший COVID-19, за сутки инфицированных стало больше на 70 человек.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Zhenis72
 arelav_74 (Посетители) Вчера, 21:51
Ну вот и ответ! Они всё бдюдбжет пилят... Значит пока не оприходбуют эти бдабосы - Карантин бдубдет продболжаться!!! bazar
Это точно не Гандурас? fuck

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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Каспийский (Посетители) Вчера, 21:50
Четверть триллиона тенге И тут у меня закончился словарный запас не цензурной брани.
 
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  • arelav_74
 Коммунист. (Посетители) Вчера, 21:02
Цитата: Daulet201999
Раздать надо людям а не медикам и полицаям.

Поздно батенька!...
Уже ВСЁ!, поделили на проценты, а люди будут лечится за свои...
Цитата: TU-154
В общем одна показуха бурной деятельности.

К сожалению это, ДА!...

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Коммунист.
  • Zhenis72
 Daulet201999 (Посетители) Вчера, 20:34
Раздать надо людям а не медикам и полицаям.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • babe
  • tolk
  • Daulet201999
  • arelav_74
  • Zhenis72
 TU-154 (Посетители) Вчера, 19:11
Миллиарды выделяют а дешёвые маски бесплатно раздать людям не могут. Опять часть денег окажется на чьих то счетах за границей. В общем одна показуха бурной деятельности
 
 

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