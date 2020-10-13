Стоимость российского лекарства от коронавируса резко упала

Стоимость российского лекарства от коронавируса «Фавипиравира» за последние три месяца снизилась вдвое, пишет РБК.
Если в июне средняя цена «Фавипиравира» была 22 тысячи рублей, то в сентябре она резко упала до 11 тысяч. На один курс лечения требуется две упаковки препарата, что достаточно дорого для средней российской семьи даже в случае снижения стоимости, отмечают эксперты.
В Росздравнадзоре изданию сообщили, что цены падают на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции. В июле появились еще два лекарства от коронавируса («Коронавир» производства «Р-Фарм» и «Ареплевир» производства «Промомед»).
На снижение стоимости «Фавипиравира» может повлиять также регистрация индийского аналога компании Glenmark «Фавихелп», пишет «Фармвестник». В Индии цена упаковки с 40 таблетками — 3 212 рублей.
Стоимость самого дешевого российского лекарства от коронавируса «Авифавир» составляет восемь тысяч рублей. Она не окончательная и в дальнейшем может снизиться еще больше, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.