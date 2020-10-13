«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 14 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.93 KZT
  • €1 = 505.49 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стоимость российского лекарства от коронавируса резко упала

Просмотров:538 Опубликовано: Вчера, 20:30
Стоимость российского лекарства от коронавируса резко упала
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Стоимость российского лекарства от коронавируса «Фавипиравира» за последние три месяца снизилась вдвое, пишет РБК.

Если в июне средняя цена «Фавипиравира» была 22 тысячи рублей, то в сентябре она резко упала до 11 тысяч. На один курс лечения требуется две упаковки препарата, что достаточно дорого для средней российской семьи даже в случае снижения стоимости, отмечают эксперты.

В Росздравнадзоре изданию сообщили, что цены падают на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции. В июле появились еще два лекарства от коронавируса («Коронавир» производства «Р-Фарм» и «Ареплевир» производства «Промомед»).

На снижение стоимости «Фавипиравира» может повлиять также регистрация индийского аналога компании Glenmark «Фавихелп», пишет «Фармвестник». В Индии цена упаковки с 40 таблетками — 3 212 рублей.

Стоимость самого дешевого российского лекарства от коронавируса «Авифавир» составляет восемь тысяч рублей. Она не окончательная и в дальнейшем может снизиться еще больше, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика