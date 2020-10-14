83 человека заразились COVID-19 за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 83 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан - 7



город Алматы - 10



Акмолинская область - 6



Актюбинская область - 1



Алматинская область - 4



Атырауская область - 9



Восточно-Казахстанская область - 11



Жамбылская область - 2



Западно-Казахстанская область - 4



Карагандинская область - 6



Костанайская область - 4



Мангистауская область - 1



Павлодарская область - 5



Северо-Казахстанская область - 12



Туркестанская область - 1



Всего в стране выявлено 108 984 заболевших.



За прошедшие сутки в Казахстане 143 человека выздоровел от коронавирусной инфекции.



Напомним, что в Нур-Султане с 14 октября начинают действовать новые карантинные меры. Это связано с повышением риска заражения COVID-19 и ростом количества заболевших.