Казахстанцев не обязывают вернуть социальную выплату 42500 тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяются слухи о том, что выплаты в размере 42 500 тенге для потерявших доход из-за режима ЧП необходимо вернуть. Пользователи пересылают снимки с экранов, на которых открыты мобильные приложения банков на странице «возврат социальной помощи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.



Вернуть полученные от государства средства действительно можно. Однако делать это не обязательно.



«В период режима ЧП некоторые люди получили социальные выплаты неправомерно, поскольку они не теряли доход. И кто-то из них все же решил вернуть эти средства обратно государству. С момента начала выплат было уже порядка 180 000 возвратов. Но эта функция исключительно добровольная. Нет норм и законов, по которым граждане были бы обязаны вернуть эти деньги», — пояснил официальный представитель Министерства труда и социальной защиты населения РК Александр Кононец.



Для того чтобы возвращать полученную по ошибке социальную помощь было удобнее, в мобильном приложении Kaspi Bank запустили соответствующую функцию. Она работала с апреля и была доступна всем, кто получал 42 500 тенге в период действия режима ЧП. Сейчас она отключена.



«Функция возврата денежных средств реализована в мобильном приложении Kaspi.kz для тех граждан, кто получил соцвыплату, но фактически имел доходы во время карантина. Возврат таких начислений — добровольное и самостоятельное решение каждого гражданина РК», — сказано в официальном ответе Kaspi Bank на запрос от портала Stopfake.kz.