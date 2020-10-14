Глава ВОЗ призвал не уповать на "коллективный иммунитет" от COVID-19

Чудодейственного средства от пандемии нет.



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предостерег от того, чтобы в борьбе с пандемией полагаться на "коллективный иммунитет". По его словам, это недопустимо ни с научной, ни с этической точек зрения, передает Today.kz со ссылкой на сайт ООН.



Глава ВОЗ отметил, что за последние 4 дня каждый последующий день ставил новый рекорд по числу заболевших COVID-19. К сегодняшнему дню новым коронавирусом по всему миру заразились 37 423 660 человек. Число умерших от него достигло 1 074 817 человек. В то же время д-р Тедрос напомнил, что 70% всех случаев приходятся на 10 стран, а половина - лишь на три: это США, Индия и Бразилия.



Руководитель ВОЗ посвятил значительную часть брифинга так называемому "коллективному иммунитету", о котором в последнее время много говорят, как о средстве противодействия COVID-19.



Д-р Тедрос объяснил, что понятие "коллективный иммунитет" используется, когда речь идет о вакцинации населения - он вырабатывается, когда уровень вакцинации достигает определенного порога. В случае с корью, например, должно быть привито 95% населения - тогда остальные пять будут в безопасности, поскольку остальные не смогут распространять вирус. Что касается полиомиелита, то там для выработки "коллективного иммунитета" прививки должны получить 80% населения.



Коллективного иммунитета можно достичь, защищая людей от вируса, а не позволяя ему свободно циркулировать среди населения.



По словам д-ра Тедроса, мы пока мало что знаем об иммунитете от COVID-19: насколько он стойкий, сколько он длится, каковы его особенности у разных людей. К тому же известны случаи повторного заражения этим коронавирусом. Как сказал глава ВОЗ, хотя "нам понятны отдельные штрихи, у нас пока нет полной картины". Учитывая, что COVID-19 заразилось порядка 10% населения, получить инфекцию рискует огромное количество людей, считает гендиректор ВОЗ. Позволив вирусу свободно циркулировать в обществе, мы подвергнем их опасности заражения и обречем на страдания и смерть.



Кроме того, отметил Тедрос, мы еще только начинаем понимать, какими могут быть долгосрочные последствия для тех, кто перенес COVID-19. Генеральный директор ВОЗ лично общался с группой пациентов с "затяжной" коронавирусной инфекцией - чтобы более эффективно вести необходимые исследования и помочь таким людям встать на ноги.



Как подчеркнул д-р Тедрос, "не может быть и речи о том, чтобы позволить бесконтрольно распространяться опасному вирусу, о котором нам даже еще не все известно". Но есть другие методы, которые всем известны и которые страны успешно использовали. Мы знаем, что вирус передается при близком контакте и знаем, что надо ограничивать возможности его распространения. Как показывает опыт, COVID-19 чувствует себя особенно "комфортно" там, где собирается большое количество людей: на развлекательных, спортивных и религиозных мероприятиях.



Предотвращать такие ситуации, заботиться о самых незащищенных гражданах, информировать население и привлекать его на свою сторону и делать все то же, что ВОЗ рекомендует с первого дня: выявлять случаи заболевания, изолировать, тестировать и лечить людей, а также выявлять и сажать на карантин тех, с кем общались больные, - таковы рекомендации ВОЗ, доказавшие свою эффективность.



Тедрос Гебрейесус напомнил и о необходимости тщательно мыть руки, соблюдать физическую дистанцию, носить маски, обеспечить правильную вентиляцию помещений, избегать скопления людей, соблюдать "респираторный этикет". Он подчеркнул, что какого-то одного чудодейственного средства от пандемии нет: тут нужен комплексный и целенаправленный подход, включающий меры, уже проверенные на практике.