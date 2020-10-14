"Каспийского монстра" повредили во время доставки в музей

Советский ракетный экраноплан "Лунь", известный на Западе как "Каспийский монстр", повредили во время доставки в новый музей. Об этом сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале, передает Tengrinews.kz.Экраноплан, лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента, должны были установить в строящемся в регионе парке "Патриот" в качестве центрального экспоната, но, по данным подрядной организации, повредили во время доставки."Сейчас под корпусом воздушного судна находятся объемные надувные конструкции, с помощью которых его доставят до места назначения", - говорится в сообщении.Экраноплан "Лунь" - единственный в мире гибрид самолета и корабля. Он был разработан в 1975 году для нанесения ракетного удара по надводным кораблям. Экраноплан способен развить скорость в 500 километров в час, нести на себе шесть сверхзвуковых противокорабельных ракет "Москит".В 2001 году его вывели из состава ВМФ и законсервировали в сухом доке в Каспийске.