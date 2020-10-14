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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На сколько снизится стоимость тестов на коронавирус, рассказал Цой

Просмотров:414 Опубликовано: Сегодня, 11:18
На сколько снизится стоимость тестов на коронавирус, рассказал Цой
Фото:elements.envato.com
Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что цена на ПЦР-тестирование в Казахстане снизится, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы сейчас пока прогнозно смотрим. Порядка с 11 тысяч тенге она у нас должна снизиться до 8900 тенге. Эти расчеты сейчас ведутся, мы их непосредственно с профильными ассоциациями, с "Атамекеном" прорабатываем", - сказал министр на онлайн-брифинге в СЦК.

Ранее снизить стоимость тестов на коронавирус поручил Президент Касым-Жомарт Токаев.

"Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими - от 10 до 18 тысяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения", - указал Президент на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса 7 октября.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 13:28
Я что-то не понял где у нас в Актау можно сдать тест за 10 тысяч тенге?Когда Я сдавал стоимость теста была 17800 тенге у Олимпа в 9 мкр. stena
За 10 тысяч как пишут в статье стоимость тестов нигде не было.
 
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  • tolk
  • kz1990
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:58
Получил подачку размером 42 500 тенге и 18 000 тенге отдал за тест.
И не факт что этот тест правильный.
Нормально?!
И это называется борьбой с коронавирусом?
 
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  • Ingul
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 12:05
Как бесплатным?Это же бизнес.
 
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  • Ingul
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:01
Тест должен быть бесплатным.
 
 

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