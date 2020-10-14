На сколько снизится стоимость тестов на коронавирус, рассказал Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что цена на ПЦР-тестирование в Казахстане снизится, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы сейчас пока прогнозно смотрим. Порядка с 11 тысяч тенге она у нас должна снизиться до 8900 тенге. Эти расчеты сейчас ведутся, мы их непосредственно с профильными ассоциациями, с "Атамекеном" прорабатываем", - сказал министр на онлайн-брифинге в СЦК.



Ранее снизить стоимость тестов на коронавирус поручил Президент Касым-Жомарт Токаев.



"Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими - от 10 до 18 тысяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения", - указал Президент на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса 7 октября.