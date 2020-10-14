Вернуть сверку при перерегистрации авто попросили в Казахстане

Депутат Мажилиса Ерсултан Бектурганов рассказал, как в Казахстане легализуют угнанные автомобили, пользуясь лазейкой в законодательстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Депутат привел статистику МВД. С начала 2018 года в Казахстане было угнано 5132 машины, из них найдено и возвращено владельцам всего лишь 1922. В 2018 году произошло 1909 угонов, найдено 1013 машин. В 2019 году угонов - 1490, найдено - 671. За 8 месяцев 2020 года угонов - 1733, найдено - 238.



"Как видно из статистических данных, из года в год количество найденных машин уменьшается. Возможно, одной из причин такого показателя является отмена проведения визуальной сверки номерных знаков кузова и двигателя автомобилей на предмет их подлинности в момент их вторичной постановки на учет или снятия с учета, которая послужила большой лазейкой для мошенников либо так называемых автоугонщиков", - заявил Бектурганов.



Отмена данной процедуры произошла в 2018 году, это действительно облегчило для услугополучателей процесс вторичной постановки на учет автотранспортного средства, тем не менее, по словам депутата, это вызвало затруднение в обнаружении похищенных машин.



"Зачастую мошенники действуют по схеме, перебивают кузовные номера ворованных машин и без проблем их переоформляют, заведомо зная, что никто из уполномоченного органа не будет проверять номерные знаки", - указал Бектурганов.



За два года и восемь месяцев 2020 года количество машин, вторично поставленных на учет, составило 2 325 820. Депутат уточнил, что все эти машины были поставлены на вторичный учет уже по новым требованиям, без сверки номерных знаков, и не исключен тот факт, что среди них были и ворованные машины.



В депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра депутат попросил рассмотреть возможность по возврату процедуры визуальной сверки номерных знаков кузова и двигателя на предмет их подлинности и соответствия в момент вторичной перерегистрации машин.