Азербайджан сообщил об уничтожении ракетных комплексов Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении оперативно-тактических ракетных комплексов на территории Армении.



Утром 14 октября было зафиксировано размещение комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении.



«Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингечевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры», — утверждает Минобороны.



Ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя «точным упреждающим ударом». Ранее ночью были уничтожены другие комплексы, выведенные на стартовые позиции на том же направлении, заявил Баку.



Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан нанес удары по военной технике, которая использовалась в ходе боевого дежурства, исходя из предположения, что она якобы готова к использованию против населенных пунктов.



«Это утверждение Минобороны Азербайджана не может иметь под собой каких-либо оснований», — цитирует заявление военного ведомства «Sputnik Армения».



В результате удара жертв и раненых нет.



Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели, 9 октября, министры иностранных дел двух стран провели в Москве переговоры при посредничестве России.



10 октября в 12:00 было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.