Глава Минздрава назвал регионы Казахстана, в которых не будут смягчать карантин

НУР-СУЛТАН, 14 окт — Sputnik. Названы регионы, где показатель репродуктивности коронавирусной инфекции больше единицы.



Показатель репродуктивности R – это число контактных лиц, которых в среднем заражает один больной с COVID-19.



"В целом по республике за последнюю неделю у нас показатель репродуктивности – 1,1. Высокие числа показателя репродуктивности в Нур-Султанt – 1,26. Атырауская область – 1,34, Жамбылская – 1,26, Шымкент – 1,13. В остальных регионах показатели ниже", - заявил министр здравоохранения Алексей Цой на пресс-конференции в среду.



Ранее министр здравоохранения озвучил три сценария развития пандемии в стране. По его словам, вполне возможен пессимистичный вариант, при котором локдаун могут ввести в середине декабря, при реалистичном - в январе.



В министерстве здравоохранения сообщали, что смягчение мер карантина возможно при определенных условиях, в частности при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы, а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамике снижения уровня смертности.



В конце сентября глава правительства Аскар Мамин сообщал, что показатель репродуктивности инфекции составляет 0,93, "что свидетельствует об эффективности принимаемых мер".