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Глава Минздрава назвал регионы Казахстана, в которых не будут смягчать карантин

Просмотров:366 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Глава Минздрава назвал регионы Казахстана, в которых не будут смягчать карантин
© Photo : Пресс-служба Национальной гвардии
НУР-СУЛТАН, 14 окт — Sputnik. Названы регионы, где показатель репродуктивности коронавирусной инфекции больше единицы.

Показатель репродуктивности R – это число контактных лиц, которых в среднем заражает один больной с COVID-19.

"В целом по республике за последнюю неделю у нас показатель репродуктивности – 1,1. Высокие числа показателя репродуктивности в Нур-Султанt – 1,26. Атырауская область – 1,34, Жамбылская – 1,26, Шымкент – 1,13. В остальных регионах показатели ниже", - заявил министр здравоохранения Алексей Цой на пресс-конференции в среду.

Ранее министр здравоохранения озвучил три сценария развития пандемии в стране. По его словам, вполне возможен пессимистичный вариант, при котором локдаун могут ввести в середине декабря, при реалистичном - в январе.

В министерстве здравоохранения сообщали, что смягчение мер карантина возможно при определенных условиях, в частности при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы, а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамике снижения уровня смертности.

В конце сентября глава правительства Аскар Мамин сообщал, что показатель репродуктивности инфекции составляет 0,93, "что свидетельствует об эффективности принимаемых мер".


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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zhanino (Посетители) Сегодня, 14:52
а выше в другой статье, он же Цой сказал в мангистау коэффициент 1,4 и зараженных больше чем где либо, и поэтому ввели ужесточение, так , который из этих цифр правильный
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:24
покажите это товарищу Надуеву! lol
может хоть так до него дойдет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • Сергей Владимиров
 babe (Посетители) Сегодня, 14:11
Тогда на кой черт закрыли фитнес в Актау , если даже в Нур-султане открыты ?
 
 

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