Казахстанцы могут заказать доставку госномера и техпаспорта на дом

Казахстанцы могут заказать доставку госномера и свидетельства о регистрации авто на дом. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", передает Tengrinews.kz.



"На портале eGov.kz появилась услуга, позволяющая казахстанцам оформить доставку государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС). Для этого достаточно указать необходимые данные, адрес проживания и оплатить услугу. После чего сотрудник НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" привезет госномер и свидетельство на дом", - говорится в сообщении.



"Главным для нас было полностью автоматизировать процесс оформления транспортного средства, когда гражданин, сидя дома, может получить весь пакет услуг, связанных с приобретением авто. Если раньше для этого казахстанцам нужно было как минимум дважды посетить СпецЦОН, сегодня оформить, переоформить, выбрать номерной знак, поставить на учет авто и даже оформить доставку госномера и свидетельства можно онлайн на портале eGov.kz", - прокомментировал глава АО "НИТ" Асет Турысов.



Чтобы оформить доставку на портале "Электронного правительства" в подразделе "Автомобильный транспорт" раздела "Транспорт и коммуникации", необходимо выбрать услугу "Доставка ГРНЗ и СРТС на дом", авторизоваться и заказать ее.



Также нужно заполнить все обязательные поля, указав новые и изымаемые ГРНЗ, СРТС, наименование СпецЦОНа и подробный адрес. Затем необходимо оплатить услугу и подписать запрос с помощью ЭЦП либо при помощи одноразового СМС-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).

Услуга доступна физическим лицам. Срок оказания услуги - 1 рабочий день.



По данным пресс-службы НИТ, стоимость услуги - 2 240 тенге.