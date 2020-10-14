Кинотеатры - развлечение, без которого можно обойтись - Цой

Минздрав Казахстана думает над тем, как запустить кинотеатры. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, сообщает корреспондент zakon.kz.



Почему в театрах разрешена заполняемость только на 50%, а в самолетах на 100%? Чем отличается 1,5 или 3-часовой перелет внутри Казахстана с приемом пищи от просмотра спектакля с антрактом? Почему кинотеатры не открылись до сих пор? – задали вопрос министру.



Он ответил, что передвижение – необходимая мера. Ведь людям часто нужно перемещаться по регионам по работе, медицинским показаниям, другим причинам. А развлечения, это формат досуговый, без которого население может обойтись.



Мы работаем над тем, что кинотеатры могли работать. Сейчас оцениваем, работаем с индустрией, "Атамекеном", есть предложения конкретные по послаблениями по аналогии с театрами. Сейчас это совершается, - ответил Алексей Цой.