Внук три года снимал пенсию умершего дедушки в Караганде

Житель Караганды на протяжении трех лет снимал пенсию умершего дедушки. Мужчина предстал перед судом за мошенничество, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Уголовное дело по факту мошенничества рассмотрено в Казыбекбийском районном суде. По данным досудебного расследования, 34-летний житель Караганды на протяжении трех лет снимал пенсию своего дедушки, который умер в апреле 2017 года. Деньги подсудимый получал через кассу банка, предоставляя сотрудникам доверенность от имени своего дедушки.



Как оказалось, доверенность на имя подсудимого действительно выдавалась его дедушкой и заверялась нотариусом. Однако вскоре после подписания доверенности пенсионер скончался от сердечной недостаточности. Внук не стал регистрировать факт смерти дедушки. Вместо этого он продолжил снимать пенсию с его счета. За три года подсудимый завладел суммой в размере 3,7 миллиона тенге. Правда всплыла в апреле этого года при сверке базы данных получателей пенсии со списком умерших, предоставленным медицинскими организациями.



Во время заседаний подсудимый полностью признал свою вину и заявил, что не знал о необходимости регистрации факта смерти дедушки. Он попросил не лишать его свободы и дать время для возмещения причиненного ущерба.



Казыбекбийский районный суд признал подсудимого виновным по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество в крупном размере" и приговорил к 3,6 года ограничения свободы. Также осужденный должен возместить ущерб и отработать в общественных местах по сто часов ежегодно. Кроме того, за ним установлен пробационный контроль.



Напомним, с 2021 года казахстанцы смогут досрочно снять часть своих пенсионных вкладов. На это могут рассчитывать те, у кого накоплено достаточно денег в ЕНПФ. "Порог достаточности" составляет от 1,7 миллиона тенге и зависит от возраста. Чем старше вкладчик - тем выше "порог достаточности".



Также сообщалось, что родители могут предоставить свои пенсионные накопления детям для приобретения жилья.