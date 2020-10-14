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«Меня забанил Кульгинов» – как чиновники «банят» казахстанцев после неудобных вопросов

Просмотров:405 Опубликовано: Сегодня, 18:32
«Меня забанил Кульгинов» – как чиновники «банят» казахстанцев после неудобных вопросов
Фото из открытых источников
Астана. 14 октября. КазТАГ – В Казахстане растет число жалоб граждан на то, что тот или иной высокопоставленный чиновник заблокировал («забанил») их в социальных сетях после заданного неудобного вопроса, передает корреспондент агентства.

«Аким Астаны Алтай Кульгинов закинул меня в бан. Потрясающе. Это что за истерики акима целой столицы? Я что его бывшая? Или назойливая поклонница, которую он не хочет светить жене? Чтобы вы понимали, как человек он мне глубоко неинтересен. Но его наняли, чтобы он делал нашу жизнь лучше, и информировал нас об этом. Аккаунт градоначальника города, в котором я живу – источник информации. И этим действием он лишает меня права на доступ к ней», - написала в среду на своей странице в социальной сети известный казахстанский блогер Насима Корганбекова.

Указанный инцидент – не единичный случай, а сам Кульгинов – не единственный такой чиновник, но он, как выяснила редакция МИА КазТАГ, один из тех, кто «банит» казахстанцев за неудобные вопросы регулярно.

«Меня и Кульгинов (заблокировал – КазТАГ) и его пресс-секретарь. При этом я был предельно вежлив», - ответил ранее на вопрос шеф-редактора агентства известный казахстанский эксперт по финансам Андрей Чеботарев.

В частности, он пытался выяснить у Кульгинова, почему аким сначала хвастался проектом расширения проспекта Кабанбай батыра в Нур-Султане перед депутатами, а после того, как стало известно, что на проект планируют потратить Т95 млрд, начал отрицать причастность акимата к нему – отметим, что МИА КазТАГ тогда первым из СМИ назвало указанную сумму.

Также «блокировками» пользователей «грешит» и бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов – пользователи, «тегавшие» его под сообщениями о проблемах в медицине, нередко обнаруживали, что попали в его «черный список», а некоторых, как оказалось, он банил «превентивно».

«Меня забанил Ельжан Биртанов, я даже не успела ничего спросить», - сообщила внучка поэта Хамита Ергалиева – журналист Айжан Хамит.

Блокируют казахстанцев даже те, кто по долгу службы обязан отстаивать вопросы прозрачности в работе чиновников.

«Глава комитета (департамента – КазТАГ) добропорядочности меня заблокировал, вопросы не понравились», - поделился дизайнер Виталий Шевченко.

Департамент добропорядочности агентства по противодействию коррупции с июля 2019 года возглавляет Данияр Сабирбаев.

«Меня забанили: Рахим Ошакбаев (я писал о его долге Банку развития Казахстана), Елжан Биртанов (тэгнул, когда не продавались маски), Саясат Нурбек (когда он два раза провалил тест на госслужбу, у меня был материал на эту тему), Тоты Амирова (за статьи про ее левый диплом). Вспомнил: еще Елдос Жумаксанов, судья-координатор Верховного суда по работе со СМИ. Забанил, когда сначала отказался признавать себя слугой народа, а потом я ему показал цитату Елбасы, где он сказал, что госслужащие не должны забывать, кто их работодатель», - поделился на своем Telegram-канале известный журналист Михаил Козачков.

Бывший вице-министр по инвестициям и развитию Рахим Ошакбаев возглавляет центр прикладных исследований «Талап», Саясат Нурбек является руководителем образовательных проектов BTSDigital, Тоты Амирова ранее была заместителем председателя комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Возвращаясь к Кульгинову, стоить отметить, что его привычка «банить» задавших неугодные вопросы уже стала поводом для шуток.

«Однажды ты спросишь у Кульгинова, что он любит больше – ездить на «Формулу-1» или тратить бабки на беспонтовые проекты. Он промолчит, и ты уйдешь, так и не узнав, что ты в бане», - написала, например, пользователь Facebook Гульнара Жумабекова.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:01
Одним словом - дерьмократия.
 
 

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