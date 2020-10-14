Президент Киргизии уйдет в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после проведения парламентских выборов. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщает «Sputnik Киргизия».
Ранее сообщалось, что Жээнбеков начал переговоры с премьер-министром страны Садыром Жапаровым о своей отставке. Последний рассказал, что не знает, сколько проработает премьером, поскольку ожидаются новые парламентские выборы. Он не исключил, что сначала в стране проведут конституционную реформу, а затем объявят о выборах.
4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента и офиса президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными. Премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.
Депутаты назначили Садыра Жапарова исполняющим обязанности главы правительства и утвердили новый состав кабмина. Сооронбай Жээнбеков признал это решение незаконным, однако позже утвердил Жапарова в должности.
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