«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.87 KZT
  • €1 = 503.11 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Комаровский назвал коронавирусные решения "политикой, а не медициной"

Просмотров:322 Опубликовано: Вчера, 21:25
Комаровский назвал коронавирусные решения "политикой, а не медициной"
Фото из открытых источников
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал принимаемые в мире решения, связанные с пандемией коронавируса, "политикой, а не медициной". Своим мнением он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному на YouTube, сообщает Tengrinews.kz.

Комаровский сказал, что не считает появление коронавирусной инфекции в мире чем-то неожиданным, а вот реакция человечества на вирус, по его мнению, была нестандартной. Более того, по мнению врача, в странах принималось много "абсолютно неверных решений".

"С чем мы столкнулись точно? С тем, что все коронавирусные решения - они не медицинские, они политические", - заявил Комаровский.

Одно из объяснений этому врач видит в том, что "закручивание гаек" со стороны людей, принимающих решения в государстве, - более надежная стратегия, снимающая с них ответственность в случае негативного развития событий.

"Если ты закрутишь гайки, ты никогда не будешь виноват. А если ты раскрутил, то каждый, кто умрет, умрет из-за тебя", - привел пример Комаровский.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Вчера, 22:44
А у нас для некоторых помимо "политики" очень хороший "бизнес" или "шабашка" на ровном месте.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика