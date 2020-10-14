Комаровский назвал коронавирусные решения "политикой, а не медициной"

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал принимаемые в мире решения, связанные с пандемией коронавируса, "политикой, а не медициной". Своим мнением он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному на YouTube
, сообщает Tengrinews.kz.
Комаровский сказал, что не считает появление коронавирусной инфекции в мире чем-то неожиданным, а вот реакция человечества на вирус, по его мнению, была нестандартной. Более того, по мнению врача, в странах принималось много "абсолютно неверных решений".
"С чем мы столкнулись точно? С тем, что все коронавирусные решения - они не медицинские, они политические", - заявил Комаровский.
Одно из объяснений этому врач видит в том, что "закручивание гаек" со стороны людей, принимающих решения в государстве, - более надежная стратегия, снимающая с них ответственность в случае негативного развития событий.
"Если ты закрутишь гайки, ты никогда не будешь виноват. А если ты раскрутил, то каждый, кто умрет, умрет из-за тебя", - привел пример Комаровский.