Суммативное оценивание учащихся за изученный раздел началось уже 5 октября, а за четверть - 28 октября.



Руководитель Управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова рассказала, как будут оценивать школьников при сдаче СОР и СОЧ, передает корреспондент zakon.kz.



Она напомнила, что в этом учебном году, в условиях карантина, учебные достижения учащихся 2-11 классов оцениваются формативно, с выставлением баллов. Оценивание в 1 классе не проводится.



Подходит к завершению первая четверть. Суммативное оценивание учащихся за изученный раздел началось с 5 октября, а за четверть начнется с 28 октября. По каждому предмету, по которым предусмотрено оценивание, проводится одно суммативное оценивание за раздел (СОР) и одно суммативное оценивание за четверть (СОЧ). Предметы, по которым проводится оценивание учебных достижений учащихся, определяются в соответствии с рабочим учебным планом школы. В то же время суммативное оценивание не проводится по таким предметам как: "самопознание", "художественный труд", "музыка", "физическая культура", "основы предпринимательства и бизнеса", "графика и проектирование", "общество и религия", "начальная военная и технологическая подготовка" и "информатика для начальных классов, - сообщила Шолпан Кадырова.



По результатам формативного оценивания СОР и СОЧ учащимся выставляются баллы, которые учитываются при оценивании учебных достижений за четверть. Итоги суммативного оценивания предоставляются учащимся и родителям в бумажном или электронном формате. В части формативного оценивания учитель ежедневно фиксирует в журнале прогресс учебных достижений обучающихся в виде баллов согласно расчету, который размещен в Kundelik. Максимальный балл за формативное оценивание составляет не более 10. Учитель ежедневно фиксирует в журнале прогресс учебных достижений учащихся в виде баллов, согласно дифференциации:



-от 1- до 3 баллов соответствует критериям низкого уровня (от 10% - до 30%). То есть ученик допустил ошибки, не делает выводы по обратной связи с учителем, не проявляет самостоятельности при выполнении заданий.



-от 4 до 7 баллов – соответствуют критериям среднего уровня (от 40% - до 70%). То есть ученик допустил ошибки, иногда проявляет самостоятельность при выполнении заданий.



-от 8 до 10 баллов - высокого уровня (от 80% - до 100%). В данном случае учащийся допустил незначительные неточности при выполнении заданий, самостоятельный, может объяснить, обосновать свои ответы.



Таким образом, четвертная оценка выставляется на основании среднего балла за формативное оценивание результатов СОР и СОЧ в процентном соотношении - 25%, формативного оценивания, 25% - суммативное оценивание за раздел и 50% - суммативное оценивание за четверть, - заключила руководитель Управления образования столицы.