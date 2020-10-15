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Террористы намеревались взорвать «Родину-мать» в Волгограде

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:54
Террористы намеревались взорвать «Родину-мать» в Волгограде
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Ликвидированные в Волгограде террористы намеревались взорвать монумент «Родина-мать». Об этом сообщает КП в своем Telegram-канале.

Памятник был помечен на карте, изъятой у боевиков, как объект для планируемого теракта.

Ранее 15 октября сообщалось об уничтожении двух террористов, являющихся членами запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Их деятельность, по данным ФСБ, координировали с территории Сирии. Отмечается, что террористы планировали теракты в зданиях органов власти, мест проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасных предприятиях.

В ходе задержания главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, в результате чего были ликвидированы. Убитые — выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона. По месту их жительства провели обыск и изъяли оружие, боеприпасы, поражающие элементы к СВУ, литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней местами планируемых атак.

Кроме того, в ФСБ сообщили, что одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе задержаны другие участники террористической организации, в отношении которых принимаются процессуальные решения.


Источник: lenta.ru
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