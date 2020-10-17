Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 16 октября) в Казахстане зарегистрированы 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 109 302 случая, из них:



в городе Алматы - 14508(+13),



в городе Нур-Султан - 14260(+13),



в Атырауской области - 11186(+8),



в Карагандинской области - 10382(+8),



в ВКО - 8986 (+10),



в ЗКО - 6907(+4),



в городе Шымкент - 5211(+2),



в Алматинской области - 5013(+5),



в СКО - 4283(+12),



в Жамбылской области - 4152(+1),



в Павлодарской области - 4038(+11),



в Акмолинской области - 3556(+6),



в Костанайской области - 3538(+4),



в Туркестанской области - 3398(+0),



в Мангистауской области - 3370(+0),



в Актюбинской области - 3266 (+2),



в Кызылординской области - 3248(+3).



За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 120 человек:



в городе Нур-Султан - 9,

в городе Алматы - 6,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 3,

в Атырауской области - 5,

в Карагандинской области - 7,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 47,

в Павлодарской области - 23,

в Северо-Казахстанской области - 5.



Всего количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 104 921 человек.