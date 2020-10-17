Опубликованы новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 16 октября) в Казахстане зарегистрированы 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 109 302 случая, из них:
в городе Алматы - 14508(+13),
в городе Нур-Султан - 14260(+13),
в Атырауской области - 11186(+8),
в Карагандинской области - 10382(+8),
в ВКО - 8986 (+10),
в ЗКО - 6907(+4),
в городе Шымкент - 5211(+2),
в Алматинской области - 5013(+5),
в СКО - 4283(+12),
в Жамбылской области - 4152(+1),
в Павлодарской области - 4038(+11),
в Акмолинской области - 3556(+6),
в Костанайской области - 3538(+4),
в Туркестанской области - 3398(+0),
в Мангистауской области - 3370(+0),
в Актюбинской области - 3266 (+2),
в Кызылординской области - 3248(+3).
За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 120 человек:
в городе Нур-Султан - 9, в городе Алматы - 6, в Актюбинской области - 2, в Алматинской области - 3, в Атырауской области - 5, в Карагандинской области - 7, в Костанайской области - 11, в Кызылординской области - 2, в Мангистауской области - 47, в Павлодарской области - 23, в Северо-Казахстанской области - 5.
Всего количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 104 921 человек.
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