Город в Азербайджане подвергся ракетному обстрелу, 12 погибших, десятки раненных

12 человек погибли, свыше 40 ранены в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении второго по величине азербайджанского города Гянджа. Инцидент произошел в ночь на 17 октября. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Sputnik-Азербайджан.Разрушено более 20 зданий, серьезно пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт города. Генеральная прокуратура на месте происшествия проводит следственные мероприятия по уточнению списка потерпевших.По данным азербайджанской стороны по Гяндже были выпущены ракеты оперативно-тактической баллистической ракеты СКАД (Р-17).Также, по словам Хикмета Гаджиева, силы противовоздушной обороны Азербайджана предотвратили ракетный удар по городу Мингячевиру. ПВО открыла огонь и уничтожила выпущенную в город баллистическую ракету, сообщает haqqin.az.В свою очередь, армянский МИД заявляет, что азербайджанские беспилотники в пятницу нанесли удар по территории Армении, сообщает Sputnik-Армения."Системы ПВО зафиксировали полеты азербайджанских беспилотников близ населенных пунктов Хнацах, Арцваник, Давид Бек Сюникской области Армении, во время которых были нанесены удары по инфраструктуре армянских ВС. Нанесен также ущерб гражданским объектам. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.Минобороны Азербайджана со своей строны опровергает сообщения об атаках вооруженных сил Азербайджана на военную инфраструктуру и гражданские объекты на территории Армении."Азербайджанская армия ведет огонь только по законным военным целям в направлении освобождения оккупированных территорий. У Азербайджана нет военной цели в Армении", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.