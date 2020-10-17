В Западном Казахстане усилят санконтроль в пунктах пропуска на границе с Россией

Главный санитарный врач Западно-Казахстанской области вынес постановление об усилении мер в пунктах пропуска на границе с РФ по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.



Согласно документу, с 17 октября международные автомобильные перевозки грузов, следующих транзитом через территорию Западно-Казахстанской области, будут осуществляться без остановок на территории населенных пунктов районов и Уральска.



Граждане Казахстана (за исключением правительственных делегаций, членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих по приглашению МИД, дипломатов и членов их семей, а также лиц, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов следующих транзитом через территорию республики), пересекающие границу и не имеющие на момент прибытия справки о прохождении теста на COVID-19 (методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения границы) обязаны проследовать до карантинных стационаров, говорится в постановлении.



Коронавирус появился в Казахстане 13 марта. Режим чрезвычайного положения ввели в стране с 16 марта по указу президента. С 19 марта в Нур-Султане и Алматы введен карантин.



Позже президент дважды, 14 и 27 апреля, продлевал режим чрезвычайного положения.



Президент выступил 11 мая и заявил, что на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения.



Позднее в Казахстане ввели с 5 июля новые ограничительные меры на 14 дней с возможностью продления, а 13 июля глава Казахстана заявил, что карантин вновь продлевается до 2 августа.



Ранее глава Минздрава РК Алексей Цой заявил, что в Казахстане с 3 августа смягчат карантин при достижении показателя репродуктивности менее единицы, а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности. Однако Касым-Жомарт Токаев поручил госкомиссии продлить карантинные меры на две недели, до 17 августа, с последующим поэтапным смягчением.