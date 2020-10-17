"Криминал перестанет диктовать условия". Временный глава Кыргызстана обратился к народу

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана премьер-министр Садыр Жапаров выступил с обращением к гражданам страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



По его словам, минувшие дни стали очередным испытанием на прочность нашей независимости,​ свободы,​ демократии,​ многонационального согласия и единства народов нашего прекрасного Кыргызстана.​



"4 октября должны были состояться исторические выборы.​ Народ​ выбирал не просто Жогорку Кенеш: народ выбирал будуще, надежду, выбирал, справедливость, говорится в заявлении. К сожалению, власть оказалась слепа к чаяниям народа. Уроки двух народных революций 2005 и 2010 годов были забыты", - сказал Жапаров.



Исполняющий обязанности президента отметил, что те, кто забывает уроки истории, обречен на ее повторение. По его словам, история преподнесла очередной урок кыргызскому народу, и особенно очередной урок власти - власть всегда должна служить своему народу и принимать его выбор.​



"4 октября победа народа, победа нашей молодежи была украдена и послужила толчком к началу масштабного политического кризиса", - добавил он.



Жапаров отметил, что его цель - установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией.​



"Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов. Я как никто другой лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам.​ Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства", - отмечается в обращении.



Исполняющий обязанности главы государства отметил, если кто-то будет замешан​ в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности. ​ ​​По его словам, судебная реформа будет вестись не аппаратом президента, а под контролем общественности.​



​"Прежде всего​ мы поставим точку в деле о выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана, а основной​ подозреваемый​ Матраимов​ и другие коррупционеры понесут наказания​ перед нашей страной по всей строгости закона.​ Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам - и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время. Борьба с коррупцией - это не​ переполненные тюрьмы, это​ не​ вседозволенность​ правоохранительных органов. Борьба с коррупцией - это понятные, простые и исполнимые законы, которые работают для всех одинаково", - сказал Садыр Жапаров.



Исполняющий обязанности президента остановился на вопросах борьбы с криминалом.



"С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах", - заявил Садыр Жапаров.​



Он также отметил, что начнется новая страница истории Кыргызстана: молодежь станет активным проводником государственной политики страны.​



"Именно молодежь разных возрастов и национальностей стояли 5 октября на площади Ала-Тоо, готовые отдать свою жизнь ради будущего нашей страны", - отмечается в тексте.​



Он обещает равные условия для прохождения в парламент самых разных политических сил, но молодежная, национальная и гендерная квоты будут сохранены обязательно.



"Прежде​ всего​ нам необходимо стабилизировать экономическую ситуацию,​ восстановить доверие инвесторов и​ обеспечить гарантии защиты и безопасности для наших предпринимателей.​ Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны", - заверил Садыр Жапаров.



​По его мнению, новое время требует также новых подходов в системе государственного управления.



"Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время.​ Оптимизацию мы начинаем с аппарата президента и правительства", - отметил он.



"Сейчас мы должны открыто признать, что копившиеся в последнее время вопросы,​ многие руководители просто откладывали в долгий ящик.​ Результатом стала неготовность системы здравоохранения к пандемии COVID-19, а также отсутствие цифровой системы предоставления государственных услуг и обучения", - подчеркнул Садыр Жапаров.​



"Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а непрозрачный механизм их распределения - основой для системной коррупции в системе государственного управления. Мы​ начинаем​ ревизию​ по кредитам, взятым на борьбу с​ COVID-19.​ И это только верхушка айсберга. Главные задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие дни", - говорится в тексте.



Напомним, накануне президент Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.