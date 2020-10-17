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«Карабулакский Тайсон»: Казахстанец остался без половины уха после драки с односельчанином

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:36
«Карабулакский Тайсон»: Казахстанец остался без половины уха после драки с односельчанином
Фото: NewTimes.kz
В селе Карабулак Актюбинской области прошел апелляционный суд по странному инциденту. Местные жители поссорились, и один из них не только ударил ножом другого, но и откусил ему половину уха, передает ИА «NewTimes.kz».

Конфликт произошел еще в мае 2020 года. Житель села Карабулак поссорился с односельчанином, но не смог успокоиться. 22-летний парень повалил своего оппонента на землю и зубами «откусил ему половину ушной раковины», как говорится в приговоре. Но и на этом он не остановился. Парень поднялся с земли и дважды ударил мужчину кухонным ножом в поясницу.

Суд прошел в конце августа, через неделю после 23-го дня рождения сельчанина. Житель Карабулака получил 4 года ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Адвоката такой приговор не удовлетворил, и он обратился с апелляцией в суд — с просьбой оправдать карабулакского Тайсона за «отсутствием состава преступления».

«Кроме судебно-медицинского эксперта никто не наделен полномочиями устанавливать степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Из данного приговора следует, что эксперт установил причинение потерпевшему только легкого вреда здоровью, а наличие «обезображивания лица» и, как следствие, причинения тяжкого вреда здоровью установил суд. В приговоре не указано, на основании какого нормативного акта, раскрывающего понятие «обезображивание лица», суд установил данный квалифицирующий признак», — аргументировал защитник.

Но апелляционная коллегия тоже встала на сторону первой инстанции. Они пришли к выводу, что приговор суда не подлежит изменению. В суде заметили, что выводы основаны и на признании юноши, и на показаниях потерпевшего, и на заключениях судмедэкспертов.

«В силу пункта 11 статьи 3 УК, к тяжкому вреду здоровья также относится вред здоровью человека, повлекший неизгладимое обезображивание лица. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения в виде укушено-рваной раны ушной раковины справа с дефектами мягких и хрящевой части ткани ½ относятся к неизгладимым, и могли быть получены от твердого предмета, имеющего грань — допустимо при сильной фиксации зубами челюсти», — объяснили адвокату в коллегии, а его доводы признали необоснованными.

В итоге приговор остался неизменным — 4 года ограничения свободы и штраф для фонда компенсации потерпевшим.

Этот конфликт, как оказалось, обсуждали жители Актюбинской области в соцсетях: они и прозвали «героя» этой истории карабулакским Тайсоном.


Источник: newtimes.kz
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