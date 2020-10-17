Любопытный эксперимент на 42 500 тенге провел павлодарец

Павлодарец Марат Сабитов провел любопытный эксперимент, потратив на него 42500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.Мужчина попробовал прожить с семьей на минимальную, по казахстанским меркам, зарплату. По его словам, сделать это, если у вас есть дети, на такую сумму невозможно. Об эксперименте "Прожить на 42500" мужчина рассказал на своей странице в Instagram."На 20 день эксперимента пришла квитанция с детского сада на сумму почти 12 тысяч тенге. На сегодня я уже не имею возможности оплатить ее. Это и есть ответ всем подписчикам, которые спрашивают, почему не включаю в эксперимент супругу и своих троих детей. Просто на минимальную зарплату невозможно содержать​ семью. 42500 исключает наличие детей", - говорит Сабитов.По словам мужчины, его эксперимент длится с 24 сентября. Каждый день он делится отчетами о покупках, питании и весе. Говорит, что родные сначала над ним смеялись, кто-то даже колбасу с лапшой ему отправил в качестве помощи. Сейчас все просто наблюдают."В первые дни были сильное напряжение, раздражение. Сейчас организм уже привык, сильного чувства голода нет. Но напряжение остается, постоянно приходится все планировать, экономить. Один день не успел закупиться. Пришлось украсть овощи у семьи", - рассказывает​ павлодарец.Из 42 500 тенег больше десяти тысяч Марат оплатил за коммунальные услуги и бензин. Работа требует мобильности и без личного автомобиля не обойтись.Продукты мужчина закупает в обычных магазинах. Меню планирует ежедневно исходя из имеющихся продуктов."Перед началом эксперимента купил два килограмма мяса, сварил его, поделил на маленькие кусочки и по одному, два в день ел с овощами, кашами. Сейчас мой рацион состоит из злаков и овощей.​ Еще открыл для себя куриную печень, она заменяет мясо", - отмечает павлодарец.Каждое блюдо Марат старается украсить зеленью, изюмом, красиво разложить на тарелке.​ Говорит, что это спасает от депрессии и поднимает настроение."Если говорить о плюсах, то мне пришлось бросить курить, тем самым сэкономил семь тысяч тенге. Поскольку ограничен в средствах, стараюсь выбирать только полезные продукты, переедание однозначно невозможно. Сбросил пять килограмм и у меня нормализовался сахар", - говорит Сабитов.По словам мужчины, сейчас у него осталось 3877 тенге, которые предстоит растянуть до конца месяца."На 42500 тенге выжить можно, если пересесть на одну перловку и существовать. Но это не жизнь, а выживание. То, как я сейчас питаюсь, не рассчитано на занятие физическим трудом. И еще, мне повезло, что я начал эксперимент осенью, когда овощи и молочные продукты стоят дешевле. К тому же цены в Павлодаре чуть ниже, чем в Нур-Султане, Алматы, Актау. Там на 42500 однозначно не прожить", - говорит он.Мужчина считает, что размер минимальной зарплаты в Казахстане необходимо пересмотреть."Этих денег хватает​ только на еду, максимум на комуслуги. Но ведь еще нужна одежда, лекарства. Если из месяца в месяц у человека будет такая зарплата, думаю любой не выдержит. А в зимнее время - это вообще смертный приговор", - подытожил павлодарец.