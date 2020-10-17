Впервые за 70 лет в США казнят женщину

Власти Соединенных Штатов впервые за 70 лет казнят женщину. Об этом сообщили в Министерстве юстиции страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Это девятая смертная казнь в США после отмены 17-летнего моратория. К высшей мере наказания на этот раз предстанет Лиза Монтгомери. Она признана виновной в особо жестоком убийстве беременной и похищении ее ребенка из утробы



Из материалов дела следует, что в октябре 2004 года Лиза Монтгомери приехала в дом 23-летней Бобби Джо Стиннетт, под предлогом покупки щенка. Она придушила беременную веревкой, а потом схватила кухонный нож и вырезала ребенка из живота. Женщина была на восьмом месяце беременности. Позже убийца пыталась выдать девочку за свою.



Защита настаивала на том, что Монтгомери страдает ложной беременностью - серьезным психическим заболеванием, которое может возникать у женщин, испытывающих сильное желание забеременеть. К тому же, по утверждению адвокатов, обвиняемая подвергалась в детстве сексуальному насилию, что тоже отразилось на ее психике. Сторона обвинения, в свою очередь, указала на то, что женщина спланировала свое преступление, а потом пыталась скрыть его следы, а значит, отдавала себе отчет в своих поступках.



Тем не менее ее признали виновной. Приговор о высшей мере вынес в октябре 2007 года Окружной суд Западного округа штата Миссури. Казнь состоится 8 декабря 2020 года в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.



Минюст также назначил казнь Брэндона Бернарда, убившего вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.



В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.



Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.