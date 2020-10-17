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«Эффект заключительного удара»: Правительство РК просят не сокращать международные авиарейсы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:21
«Эффект заключительного удара»: Правительство РК просят не сокращать международные авиарейсы
Фото из открытых источников
Президент ассоциации гражданской авиации Даулет Хамзин просит правительство снять ограничение на авиасообщения между городами РК и иностранными государствами по новым и ранее эксплуатируемым маршрутам, передает ИА «NewTimes.kz».

«Наиболее пострадавшей от продолжающегося воздействия пандемии COVID-19 стала авиационная отрасль Казахстана, в связи с чем ранее ассоциация гражданской авиации, НПП «Атамекен» и авиапредприятия неоднократно обращались в правительство с просьбой обратить внимание на критическое состояние данной отрасли», — рассказывает президент ассоциации гражданской авиации РК Даулет Хамзин.

По его словам, результаты прошедших 9 месяцев не оправдали ожиданий по восстановлению рынка авиаперевозок, о чем свидетельствуют удручающие показатели летнего туристического сезона.

«В связи с карантинным режимом в аэропортах Казахстана сократилась доходная часть бюджета как минимум на 70%. Эксплуатантами аэропортов предприняты все возможные меры по снижению расходов: сокращены фонд оплаты труда и текущие закупки на более чем 50%, а также полностью исключены капитальные затраты», — добавил Даулет Хамзин.

Так, в отдельных аэропортах уже есть факты сокращения работников и задержки по выплатам заработной платы, что негативно сказывается как на безопасности полетов, так и на авиационной безопасности в целом.

«Ряд аэропортов Казахстана в связи с сокращением и отменой ранее запланированных рейсов ввел режим неполного рабочего времени — трехдневную рабочую неделю, и дальнейшие сокращения могут оказать отрицательное влияние на социальную обстановку в стране.

Приостановление с 5 октября возобновленных авиасообщений с другими странами и сокращение числа рейсов в Турцию может оказать эффект заключительного удара для аэропортов, без того находящихся в плачевном состоянии, и, как следствие, ограничить средства для качественного обеспечения карантинных мер», — отмечает он.

Вместе с тем ассоциация полагает, что целесообразно найти баланс между введением ограничений при пересечении границ и послаблением ограничений на авиасообщения с иностранными государствами путем открытия воздушного пространства. При этом параллельно ввести требования по наличию ПЦР-справки для всех прибывающих пассажиров.

«Это будет способствовать возобновлению трафика и, как следствие, восстановлению деятельности операторов авиационной деятельности, установлению конкурентных тарифов на авиаперевозки и способствовать росту транзитного пассажиропотока из соседних стран через аэропорты РК», — уверен Даулет Хамзин.

В этой связи ассоциация, как представитель аэропортов РК, надеется на поддержку по данному вопросу и предлагает рассмотреть возможность:

1) распространить требования по наличию справки о ПЦР-тесте перед вылетом в РК для граждан РК;

2) расширить требования по наличию страховки, покрывающей лечение от КВИ для прибывающих иностранных граждан;

3) ограничить вход в аэровокзальные комплексы только пассажирам при наличии билета (исключение для провожающих несовершеннолетних пассажиров);

4) открыть воздушное пространство для авиаперевозчиков всех стран при выполнении требований по ПЦР-тестам;

5) снять ограничение на авиасообщение между городами РК и иностранными государствами по новым и ранее эксплуатируемым маршрутам.


Источник: newtimes.kz
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