Сохатый матч: лось играет с людьми в футбол

Похоже, что активные виды спорта становятся популярными не только у людей. Животные, как выяснилось, тоже очень любят погонять мяч по футбольному полю, а заодно и удивить интернет-пользователей необычными подачами. Смотрите эти смешные кадры!Обычный лесной лось забрел на футбольное поле, где играли люди, и решил к ним присоединиться.На кадрах забавного ролика, который снят в городе Хомер на Аляске, видно, как лось проявляет активное внимание к мячу, бьет по нему копытом, пинает и как будто даже пытается забить гол.Парней, наблюдающих за сохатым игроком, очень удивило и рассмешило поведение четвероного соперника, неожиданно вышедшего на футбольное поле из леса."Нам пришлось остановить наш футбольный матч из-за лося на траве. Оказывается, он просто хотел поиграть!", - написали авторы в описании к видео.Эти кадры, возможно, позабавят и вас! Хорошего настроения!