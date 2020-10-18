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Сохатый матч: лось играет с людьми в футбол

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 11:23
Сохатый матч: лось играет с людьми в футбол
Кадр из видео
Похоже, что активные виды спорта становятся популярными не только у людей. Животные, как выяснилось, тоже очень любят погонять мяч по футбольному полю, а заодно и удивить интернет-пользователей необычными подачами. Смотрите эти смешные кадры!

Обычный лесной лось забрел на футбольное поле, где играли люди, и решил к ним присоединиться.

На кадрах забавного ролика, который снят в городе Хомер на Аляске, видно, как лось проявляет активное внимание к мячу, бьет по нему копытом, пинает и как будто даже пытается забить гол.

Парней, наблюдающих за сохатым игроком, очень удивило и рассмешило поведение четвероного соперника, неожиданно вышедшего на футбольное поле из леса.

"Нам пришлось остановить наш футбольный матч из-за лося на траве. Оказывается, он просто хотел поиграть!", - написали авторы в описании к видео.

Эти кадры, возможно, позабавят и вас! Хорошего настроения!



Источник: sputniknews.kz
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