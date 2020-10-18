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Лиса подружилась с горняками в Рудном

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 13:34
Лиса подружилась с горняками в Рудном
Фото: kstnews.kz
В городе Рудный Костанайской области к работникам Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО) стала приходить лиса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Как рассказал ведущий инженер ПО Иван Гембух, лиса появилась в районе промзоны два месяца назад.

"Стала приходить по утрам. Показывалась, присматривалась к нам. Плохого мы ей не делали. В большинстве все по-хорошему к ней относятся. Подкармливают. Ест она все. В том числе печенье, чебуреки. Когда сыта, то еду не оставляет – уносит в парк и закапывает", – говорит Иван Гембух.

По его словам, лиса уже не боится подходить, но ведет себя настороженно.

"Сейчас приходит в любое время. И днем, и утром нас встречает. Мое место на парковке как-то охраняла. (…) Бывает, что пропадает – дня три-четыре не появляется. Думаю, она уже поняла, что нас бояться не надо. Но за других людей, конечно, поручиться нельзя. Так что пусть осторожничает", – рассказывает сотрудник предприятия.

Сообщается, что подобный случай был зимой 2016 года, когда в Рудном тоже заметили лис.

"Люди все говорят, что они голодные – вот и вышли в город. Не знаю, что там произошло в степи, но верно не случайно они побороли свой страх", – говорит Иван Гембух.

Своему рыжему "другу" работники ССГПО дали имя – Рудик. Примечательно, что в рудненской хоккейной команде "Горняк" талисманом тоже является лисенок по имени Рудик.



Источник: baigenews.kz
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