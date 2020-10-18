Лиса подружилась с горняками в Рудном

В городе Рудный Костанайской области к работникам Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО) стала приходить лиса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.Как рассказал ведущий инженер ПО Иван Гембух, лиса появилась в районе промзоны два месяца назад."Стала приходить по утрам. Показывалась, присматривалась к нам. Плохого мы ей не делали. В большинстве все по-хорошему к ней относятся. Подкармливают. Ест она все. В том числе печенье, чебуреки. Когда сыта, то еду не оставляет – уносит в парк и закапывает", – говорит Иван Гембух.По его словам, лиса уже не боится подходить, но ведет себя настороженно."Сейчас приходит в любое время. И днем, и утром нас встречает. Мое место на парковке как-то охраняла. (…) Бывает, что пропадает – дня три-четыре не появляется. Думаю, она уже поняла, что нас бояться не надо. Но за других людей, конечно, поручиться нельзя. Так что пусть осторожничает", – рассказывает сотрудник предприятия.Сообщается, что подобный случай был зимой 2016 года, когда в Рудном тоже заметили лис."Люди все говорят, что они голодные – вот и вышли в город. Не знаю, что там произошло в степи, но верно не случайно они побороли свой страх", – говорит Иван Гембух.Своему рыжему "другу" работники ССГПО дали имя – Рудик. Примечательно, что в рудненской хоккейной команде "Горняк" талисманом тоже является лисенок по имени Рудик.