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Китайское издание назвало главных «трех мушкетеров» русской кухни

Просмотров:561 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Китайское издание назвало главных «трех мушкетеров» русской кухни
Фото: Виталий Безруких / РИА Новости
Китайское издание Sohu в своей статье назвало главных «трех мушкетеров» русской кухни. Об этом в воскресенье, 18 октября, стало известно РИА Новости.

По мнению китайских журналистов, у россиян чаще всего можно найти дома картофель, сыр, колбасу и молоко, из овощей — белокочанную капусту, свеклу и морковь. Жители России, как добавили в издании, с удовольствием едят бутерброды с маслом и икрой.

«А черный хлеб, водка и икра — своего рода "три мушкетера" русской кухни», — говорится в статье.

Sohu отмечает, что россиянам хорошо известны полезные свойства черного хлеба — помимо того что он питательный, он еще и легко усваивается. Кроме того, он благоприятно влияет на работу пищеварительной системы из-за содержания множества ферментов и витаминов в составе.

В статье также утверждается, что водка — часть «национального культурного наследия русского народа». Журналисты заявили, что россияне выпивают алкоголь, «даже не закусывая», точнее, они «занюхивают» горечь напитка ломтем черного хлеба.

В июле китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда. Его посвященная причудам русской кухни колонка также опубликована на популярной в Китае платформе Sohu. Он назвал странным, что россияне едят вареники с клубникой, а также рисовую кашу с клубникой. Кроме того, в числе необычных продуктов было соленое сало, пирожное «картошка» и шоколад «Аленка».


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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asnural (Посетители) Сегодня, 17:12
С бухлом обязательно ассоциации
 
 

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