Известный журналист поймал Верховный суд Казахстана на лжи

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Известный журналист Михаил Козачков поймал Верховный суд Казахстана на лжи, сообщает корреспондент агентства.



«Я готовил материал об одном судебном разбирательстве. Спор не самый важный, касается восстановления на работе двух карагандинских прокуроров, уволенных в начале 2019 года. Парни прошли все три инстанции и только в Верховном суде доказали свою правоту. Восстановились на работе, все нормально. Но начальник этих ребят не сдавался и написал ходатайство на имя председателя Верховного суда Жакипа Асанова. Дескать, неправильное у вас там решение вышло, надо бы исправить», - написал Козачков в Facebok.



По его словам, исправить ситуацию могут два человека - Жакип Кажманович или генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов. Как уточняется, Асанов внес личное представление на отмену судебного акта, чтобы вопрос о пересмотре рассмотрели сразу семеро судей Верховного суда.



«Это исключительная мера, семерка судей собирается раз в три-шесть месяцев, и обычно по каким-то более серьезным поводам, чем увольнение и восстановление на работе двух карагандинских работяг. Но до конца непонятно, то ли внес, то ли не внес. Интрига, в общем.



Итак, ходатайство на имя Асанова ушло в начале августа, а в начале октября в судебном кабинете появилась отметка: «Передано судье». Я сделал вывод, что процесс пошел, но, чтобы удостовериться в этом, 8 октября направил официальный запрос на имя председателя Верховного суда. Все как полагается - через Egov, с помощью ЭЦП. 15 октября мне пришел ответ тоже через Egov за подписью Айдоса Садуакасова, заведующего пресс-службой Верховного суда. Он указал, что ходатайство все еще находится на рассмотрении.



Я специально перезвонил пресс-секретарю и уточнил - правильно ли я понял, что ходатайство еще не рассмотрено? Он ответил утвердительно», - пишет журналист.



Отмечается, что позже ему прислали представление об удовлетворении ходатайства за подписью Асанова от 7 октября.



«Ситуация как минимум некрасивая. Я направлял официальный запрос 8 октября с конкретным вопросом - удовлетворили ли ходатайство? 15 октября мне пришел ответ, что оно находится на рассмотрении. Но потом выяснилось, что ходатайство удовлетворено еще 7 числа. То есть на момент поступления запроса представление уже имело место быть. Это означает одно - Верховный суд обманул меня, предоставив недостоверную информацию. И я даже не знаю, что думать», - возмущен Козачков.



Версию о том, что кто-то случайно ошибся, готовя ответ на официальный запрос, журналист не рассматривает.



«Мой запрос поступил в аппарат Верховного суда 8 числа, на тот момент Жакип Асанов уже принял решение и поставил свой автограф под документом. Но мне все равно ответили, что шеф еще находится в раздумьях.



Я в профессии без малого 20 лет, за эти годы написал сотни запросов. Но меня впервые обманули. В качестве доказательств прикладываю документы. И я даже не знаю, что теперь делать, кому жаловаться, куда обращаться. Чуть не забыл важный нюанс. Если представление внесено 7 октября, то все стороны должны быть уведомлены об этом в течение трех рабочих дней. Я спрашивал адвоката одного из прокуроров, он заверил, что им никто ничего не говорил. Получается, мало того, что обманули меня, еще и нарушили права двух граждан Казахстана», - резюмировал Козачков.