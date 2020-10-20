Врач назвал частый симптом коронавируса у детей

В период необходимо обращать внимание на все симптомы, которые необычны для ребенка.



Характерный в большей степени для детей симптом коронавируса - сыпь на коже. Появляется она по всему телу, однако в основном страдают ноги, в особенности ступни. Подобная реакция может быть первым симптомом того, что ребенок заразился COVID-19. Об этом заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин, передает zakon.kz со ссылкой на NEWS.ru.



По его словам, сыпь у детей при коронавирусе обычно не чешется, однако может вызывать чувство жжения и сохраняться на всем протяжении болезни. Кожная реакция при этом часто не сопровождается температурой и кашлем, поясняет специалист. Однако после нее у ребенка может появиться диарея, которая в раннем возрасте также характерна для COVID-19.



В период пандемии терапевт рекомендует обращать внимание на все симптомы, которые необычны для ребенка. Зачастую родители не знают о том, каким образом может проявляться коронавирус и путают его с другими заболеваниями.



Сыпь при коронавирусе взрослые часто путают с обычной потничкой, особенно в осенний период, когда детей тепло одевают на улицу. А вот диарею порой приписывают ротавирусу. Однако стоит отметить, что это инфекционное заболевание действительно часто встречается у детей в холодный сезон, когда скопление детей в помещениях достаточно большое, - заявил Кондрахин.



При любом нехарактерном для ребенка симптоме терапевт рекомендует незамедлительно обращаться к врачу. В особенности стоит насторожиться, если у малыша одновременно появилась сыпь и диарея.